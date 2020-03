The Falcon and the Winter Soldier : Production suspendue à cause du Coronavirus

La production de la série The Falcon and the Winter Soldier est suspendue à cause du Coronavirus à Prague.

Le Coronavirus continue de mettre les productions de films et séries en péril. Alors que les inquiétudes autour du virus continuent de grandir, avec plus de 100000 cas reportés dans 66 pays dont la Chine, la France, l’Italie, la Corée du Sud, le Japon, l’Allemagne, l’Iran, le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique ou encore les Etats-Unis, les studios décident de mettre certains tournages entre parenthèses.

Disney+ a pris la décision de suspendre la production de la série The Falcon and the Winter Soldier à Prague parce que le gouvernement de la République Tchèque a mis en place des restrictions qui empêchent la série de se filmer normalement.

Avant de venir en Europe, la série de Disney+ s’est filmée à Atlanta, fief des productions Marvel. Les acteurs et les équipes sont apparemment retournés à Atlanta. On ne sait pas si la production reviendra en Europe pour terminer ce qui a été commencé.

La prochaine série Marvel / Disney + met en vedette les vétérans du MCU Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles principaux. Seront également de retour, Emily VanCamp en tant que Sharon Carter et Daniel Brühl dans le rôle d’Helmut Zemo.

Les autres membres de la distribution comprennent Wyatt Russell dans le rôle de John Walker, héritier de Captain America, et Carl Lumbly, Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills dans des rôles non divulgués.

La série se déroule après les événements d’Avengers: Endgame où Steve Rogers (Chris Evans) a officiellement donné le bouclier de Captain America à Sam (Mackie). Bucky et Sam se retrouveront dans une aventure mondiale mettant leurs compétences à l’épreuve.

The Falcon and The Winter Soldier a été créé par Malcolm Spellman (Empire) et est réalisé par Kari Skogland (The Handmaid’s Tale). La série arrive au mois d’août sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+