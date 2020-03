Les Nouveaux Mutants : Histoire d’amour lesbienne confirmée

Le réalisateur Josh Boone confirme l’histoire d’amour entre deux personnages féminins dans Les Nouveaux Mutants

Après quelques années d‘incertitude, le film Les Nouveaux Mutants va enfin sortir. Le réalisateur Josh Boone a confirmé que son film de mutants sera un film d’horreur comme il en a toujours eu l’intention et qu’aucun reshoot n’a eu lieu pour le modifier.

Ce qui a aussi été confirmé, c’est qu’une histoire d’amour entre deux jeunes femmes qui sera au cœur du film. Une histoire que Boone qualifie de « magnifique » entre Rahne Sinclair (Maisie Williams de Game of Thrones) et Danielle Moonstar (Blu Hunt de Another Life). « Il s’agit en quelque sorte de la colonne vertébrale de certains éléments du film », explique le cinéaste.

« Rahne et Dani ont une connexion télépathique dans les comics, et donc nous voulions simplement étendre cela dans le film et mettre cela dans la réalité, » explique Maisie Williams. « Si elles peuvent vraiment se comprendre à ce niveau, alors elles peuvent probablement tomber amoureuses. »

La représentation LGBTQ dans les films blockbusters de ce genre et les gros films hollywoodiens reste très rare. Si La Belle et la Bête, Star Trek Beyond, Star Wars L’Ascension de Skywalker ou même Avengers Endgame se sont targués d’avoir des personnages LGBTQ, ils restent assez anecdotiques et n’ont pas vraiment de profondeur.

On notera que Deadpool 2 a un personnage LGBTQ relativement important – Negasonic – en couple qui a été plutôt bien traité. Le prochain Thor Love and Thunder promet de donner une compagne à Valkyrie et Eternals aura un super-héros gay en couple.

Pour le moment, on ne sait pas comment cette histoire d’amour sera traitée mais Williams explique que la relation n’est « pas quelque chose dont on parle trop dans le film ». Mais c’est aussi pourquoi elle l’apprécie cette histoire. Cela ne ressemblait pas à un « gimmick » selon elle.

Par rapport à la représentation queer, Boone admire ce que Joss Whedon a fait avec Willow (Alison Hannigan) dans Buffy Contre les Vampires : « J’ai juste l’impression que Buffy était il y a si longtemps et ils l’ont fait de manière spectaculaire et ils l’ont à la télévision à l’époque. C’est fou que le cinéma n’ait jamais réussi à faire la même chose. »

Le casting du film inclut Anya Taylor-Joy (Glass), Maisie Williams (Game of Thrones), Henry Zaga (Teen Wolf), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (The Originals) et Alice Braga (I Am Legend).

Le film est prévu pour le 1er avril 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Fox/Disney