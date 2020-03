Dracula : Le film par les producteurs d’Invisible Man et la réalisatrice de Jennifer’s Body

Blumhouse Productions prépare une nouvelle adaptation de Dracula, réalisé par Karyn Kusama.

Dracula a vraiment la côte en ce moment. Alors qu’une mini-série est disponible sur Netflix depuis janvier et qu’une autre série est en préparation pour ABC, un nouveau film verra bientôt le jour sous la houlette de Blumhouse Productions, les producteurs de Get Out et Invisible Man.

L’Univers des Monstres d’Universal continue ainsi de se remettre sur pied après le fiasco de La Momie en 2017. Invisible Man a redonné du poil de la bête au « Monsterverse » et Blumhouse a décidé tacler un autre monstre classique. Notez que pour le moment, Universal n’est pas attaché à ce projet parce que techniquement, les droits de Dracula sont tombés dans le domaine public. N’importe qui peut monter le film mais il serait étonnant qu’Universal laisse passer cette opportunité de collaboration.

Après le succès en salles de Invisible Man qui se rapproche des 100 millions de dollars de recette, c’est donc au tour de Dracula de revenir sur le grand écran. On pensait que Frankenstein serait le prochain pour Blumhouse, mais c’est au final le célèbre vampire qui sera une nouvelle fois adapté.

Le film sera réalisé par Karyn Kusama (Destroyer, Jennifer’s Body) et produit par Jason Blum. Tout comme Invisible Man, le film Dracula devrait être une redite moderne de l’histoire classique de Bram Stoker. Matt Manfredi et Phil Hay, qui ont collaboré avec Kusama sur un certain nombre de films dont Destroyer et The Invitation, écrivent le scénario.

Le dernier film Dracula, Dracula Untold, remonte à 2014. Dans le rôle principal, on trouvait Luke Evans.

Source : THR / Crédit ©Universal