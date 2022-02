The White Lotus saison 2 : Theo James, Meghann Fahy et deux autres au casting

Theo James et Meghann Fahy rejoignent la liste grandissante d’acteurs pour la saison 2 de The White Lotus.

La liste des clients du The White Lotus continue de s’agrandir. Le casting de la saison 2 continue de prendre forme avec l’annonce de deux acteurs supplémentaires. Theo James (Golden Boy) et Meghann Fahy (The Bold Type) ont rejoint la prochaine saison sicilienne de la satire de Mike White en tant que réguliers. De plus, Will Sharpe (Sherlock) a aussi été annoncé dans la saison 2 en tant que régulier.

La seconde saison de The White Lotus quitte Hawaii et se rendra en Europe. Elle suivra un nouveau groupe de riches touristes en vacances en Sicile.

James et Fahy joueront le couple marié Cameron et Daphne Babcock, qui sont en vacances avec le couple Harper et Ethan Spiller (Aubrey Plaza et Sharpe susmentionné). Le nouveau venu Leo Woodall, quant à lui, assumera le rôle récurrent de Jack, un invité magnétique séjournant au White Lotus.

Le quatuor rejoint les acteurs F. Murray Abraham, Michael Imperioli et Adam DiMarco (en tant que trois générations de la famille Di Grasso), ainsi que Tom Hollander en tant qu’expatrié anglais, Quentin et Haley Lu Richardson en tant que Portia, une jeune femme voyageant avec son patron.

La seule personne à revenir pour la saison 2 est Jennifer Coolidge qui fut la vraie star de la saison 1. Pour le moment, on ne sait pas si elle jouera un nouveau personnage ou si elle reviendra dans la peau de Tanya McQuoid.

