The Last of Us : Pedro Pascal et Bella Ramsey de Game of Thrones au casting

Pedro Pascal et Bella Ramsey de Game of Thrones sont annoncés au casting de la série The Last of Us.

La série de HBO The Last of Us recrute deux acteurs de Game of Thrones. Pedro Pascal et Bella Ramsey seront les acteurs principaux de la série basée sur le célèbre jeu vidéo. Pascal jouera le rôle de Joel, « un survivant endurci, tourmenté par des traumatismes et des échecs passés, qui doit traverser une Amérique ravagée par une pandémie, tout en protégeant une fille qui représente le dernier espoir de l’humanité ».

Ramsey jouera Ellie, « une orpheline de 14 ans qui n’a jamais rien connu d’autre qu’une planète ravagée, qui a du mal à équilibrer son instinct de colère et de défi avec son besoin de connexion et d’appartenance … ainsi que la nouvelle réalité qu’elle peut être la clé pour sauver le monde. »

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel est embauché pour faire sortir Ellie d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Pascal qui était dans Game of Thrones, joue également dans The Mandalorian de Disney +. Ramsey a joué Lyanna Mormont dans la même série de HBO.

Craig Mazin sera showrunner de The Last of Us.

Source : Deadline / Crédit ©DR