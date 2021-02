Riverdale saison 5 : Réintroduction des personnages 7 ans plus tard (spoilers)

Retour sur l’épisode 4 de Riverdale qui fait un saut de 7 ans dans le futur et réintroduit ses personnages adultes. Spoilers.

L’époque du lycée est révolue. L’épisode 4 de Riverdale a fait un saut de 7 ans dans le futur et dévoile que la ville a bien changé. La série reprend ainsi 7 ans après la remise des diplômes et voit Archie rentrer à Riverdale après des années de service dans l’armée. Il découvre que sa ville a énormément changé et appelle ses camarades en renfort.

L’épisode a réintroduit chaque personnage, expliquant ce que tout le monde a fait pendant son absence. Alors qu’Archie était dans l’armée, Betty a rejoint le FBI, Veronica s’est mariée, Toni est devenue la nouvelle Reine des Serpents (et elle est enceinte), Kevin et Fangs sont toujours ensemble (et Kevin dirige le département de théâtre au lycée). Quant à Cheryl, personne ne l’a vue en ville depuis des années. Comme elle l’a expliqué à Toni, elle est essentiellement devenue la nouvelle Sarah Winchester.

« Lorsque Riverdale a commencé, Cheryl vivait dans ce manoir, son frère venait de mourir, et nous l’avons appelée une héroïne gothique adolescente », explique le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa. « Et nous avons l’impression que, dans le saut dans le temps, vivre comme Mme Winchester dans la maison Winchester ressemble à une progression vraiment organique pour Cheryl. »

Toni et Cheryl se sont séparées après le lycée et Cheryl s‘est ainsi isolée. Elle est aussi constamment interpellée par Hiram qui souhaite reprendre son exploitation mais elle refuse de céder. La condition de vie retirée de Cheryl signifie qu’elle n’est plus trop dans l’action pour le moment, mais ce n’est pas le cas de Toni qui prend enfin plus de place dans la série. Elle n’est plus juste la copine de Cheryl, c’est la Reine des Serpents et elle a enfin une place à la table du groupe chez Pop.

Encore plus de Toni

À l’avenir, Aguirre-Sacasa dit que les fans peuvent s’attendre à voir plus de Toni. « Au cours de la longue pause, Vanessa [Morgan] et moi avons eu beaucoup de conversations et l’un des avantages du saut dans le temps et de la rupture des couples est que cela vous permet de raconter de nouvelles histoires et de ne pas penser à Toni et Cheryl comme un couple », déclare Aguirre-Sacasa, qui a juré de « faire mieux » en ce qui concerne les acteurs de couleur de la série après que Morgan ait déclaré être l’actrice régulière la moins bien payée de la série en juin 2020.

Quand Archie revient de l’armée, c’est Toni qui lui fait un topo sur ce qui est arrivé à la ville ces dernières années et comment Riverdale a été presque laissée à l’abandon, ruinée par Hiram Lodge. « Quand nous parlions de la raison pour laquelle les personnages étaient à Riverdale, j’ai eu l’impression que cela honorait vraiment Toni qui, lorsque nous l’avons rencontrée dans la saison 2, était une militante. Nous avons aimé qu’elle soit au cœur de ce qui est arrivé à Riverdale. »

Quant à savoir à quoi s’attendre du reste de la saison, un nouveau tueur sera de la partie. La série a révélé que Betty a du faire face à un tueur (Tueur au Sac Poubelle) dans le cadre de sa jeune carrière d’agent du FBI. Son expérience avec le tueur la poursuivra jusque dans sa ville natale. « Vous n’avez pas fini d’entendre parler du Tueur au Sac Poubelle », dit Aguirre-Sacasa. Il hante définitivement Betty et fera peut-être plus que ça. »

La semaine prochaine, Toni, Alice, Archie et Kevin se battent pour garder les portes de Riverdale High ouvertes après avoir appris que son budget avait été réduit par Hiram Lodge. Veronica fait preuve de créativité lorsqu’elle découvre que son mari Chad (Chris Mason) la fait suivre. Quant à Jughead, il commence un nouvel job après l’arrivée des agents de recouvrement à Riverdale.

Riverdale, c’est le mercredi sur la CW et dès le lendemain sur Netflix.

