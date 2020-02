Sex Education : Saison 3 annoncée par Netflix (Vidéo)

Netflix annonce une troisième saison pour la série Sex Education.

Le cours d’éducation sexuelle n’est pas terminé. Netflix annonce qu’une troisième saison de Sex Education arrivera bientôt sur sa plateforme. Après deux saisons décomplexées, la série british reviendra ainsi pour une saison 3 l’année prochaine.

Cette annonce arrive seulement trois semaines après le lancement de la saison 2, ce qui est assez rapide. Cela proue que le streamer a foi en la série.

La saison 2 de Sex Education a continué d’explorer la sexualité chez les adolescents mais aussi chez les adultes. Elle a abordé des sujets comme la sexualité des jeunes LGBTQ mais aussi l’asexualité (un sujet rarement discuté) ou encore le traumatisme après une agression sexuelle.

Après le lancement de la saison 2, la créatrice Laurie Nunn pensait qu’il y avait encore des histoires à raconter dans le monde de la série : « Je pense que je pourrais en faire plus avec eux si nous en avons la possibilité. [Netflix] est très favorable et veut vraiment que nous racontions les histoires qui nous passionnent. C’est vraiment comme si nous étions tous sur la même longueur d’onde, voulant faire la même série. »

Elle aura ainsi la possibilité d’en raconter encore plus et peut-être explorer d’autres sujets sur le sexe et les relations amoureuses avec humour et intelligence.

Pour annoncer ce renouvellement, Netflix a posté une vidéo avec Alistair Petrie qui joue le principal Groff.

En attendant la saison 3, les deux premières saisons de Sex Education sont à voir ou à revoir sue Netflix.

Sex Education – Annonce Saison 3