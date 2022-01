Emily in Paris : Netflix renouvelle la série pour des saisons 3 et 4

Netflix renouvelle la série Emily in Paris pour deux saisons supplémentaires.

Parce que cette série n’était déjà pas assez ridicule (et complètement à côté de la plaque), Netflix en veut encore plus. Le streamer annonce le renouvellement d’Emily in Paris pour deux saisons supplémentaires, Lily Collins n’a donc pas terminé ses aventures parisiennes.

La saison 2, qui a fait ses débuts sur Netflix le mois dernier, a vu Emily embrasser un peu plus la vie et la culture françaises avec l’aide de sa meilleure amie Mindy (jouée par Ashley Park), tout en rencontrant un nouvel intérêt amoureux potentiel (Lucien Laviscount) en cours de français.

La saison s’est terminée dans un cliffhanger lorsque des changements inattendus dans son entreprise ont forcé Emily à décider si elle resterait et ferait sa vie à Paris ou retournerait dans son Chicago natal.

Clairement, si la série est renouvelée pour des saisons 3 et 4, Emily va certainement rester à Paris et continuer de faire son américaine dans la capitale française. Parlera-t-elle au moins un français correct ? C’est pas sûr…

Les deux premières saisons d’Emily in Paris sont disponibles sur Netflix.

Crédit ©Netflix