Bob’s Burgers Le Film : Première bande-annonce et affiche

Découvrez la première bande-annonce ainsi qu’une affiche pour Bob’s Burgers le Film.

Jouant tout à la fois sur les registres de l’aventure, du mystère, de la comédie et de la musique, le nouveau film d’animation 20th Century Studios est la prolongation sur grand écran de l’univers imaginé en 2011 par Loren Bouchard pour la série Bob’s Burgers, diffusée depuis 12 saisons sur le réseau Fox aux Etats-Unis, et proposée en streaming dans le monde « Star » sur Disney+ en France après avoir été lancée en 2017 sur MCM.

La série a permis de faire connaissance avec Bob Belcher, restaurateur comme son père et son grand-père avant lui. Celui-ci gère l’établissement « Bob’s Burgers » avec son épouse exubérante et leurs 3 enfants : Tina, passionnée par les chevaux ; Gene, garçon excentrique et intrépide ; et Louise, la benjamine au caractère bien trempé. Bob estime que ses burgers parlent d’eux-mêmes et n’a pas peur de proposer des créations originales. Sa femme Linda le soutient mais commence à en avoir marre du manque de clients, mettant constamment le restaurant au bord de la faillite. Malgré les difficultés – dont un harcèlement permanent de la part de l’ex de Linda ou un inspecteur sanitaire – Bob essaie de maintenir son affaire à flots…

Pour les besoins de l’aventure cinématographique qu’est Bob’s Burgers Le Film, c’est une histoire inédite qui est contée. Elle commence lorsqu’une rupture de canalisation créé un énorme gouffre juste devant le restaurant, en bloquant indéfiniment l’accès et ruinant les plans des Belcher pour une saison estivale réussie. Alors que Bob et Linda luttent pour maintenir l’entreprise à flot, leurs enfants tentent de résoudre un mystère qui pourrait bien sauver l’établissement familial. Mais le danger guette chaque jour un peu plus. Pour ces outsiders, l’entraide est le maître-mot pour garder espoir et lutter pour reprendre leur place naturelle : celle derrière le comptoir.

Bob’s Burgers Le Film est réalisé par Bernard Derriman et coréalisé par Loren Bouchard, sur un scénario de Loren Bouchard & Nora Smith. Dans la version originale, Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz et Eugene Mirman prêtent leur voix aux héros principaux, ainsi qu’ils le faisaient déjà pour la série. Zach Galifianakis et Kevin Kline se joignent à eux pour interpréter d’autres personnages tout aussi attachants. Loren Bouchard, Nora Smith et Janelle Momary officient en tant que producteurs.

Bob’s Burgers Le Film sort le 25 mai au cinéma.

Bob’s Burgers Le Film – Bande-annonce VF

Bob’s Burgers Le Film – Bande-annonce VOST