WandaVision : Premières impressions très positives pour la série Marvel/Disney+

Les premières impressions pour WandaVision sont tombées. La série semble tenir ses promesses et bien plus.

Depuis l’annonce de la série et surtout depuis que les trailers et les teasers se dévoilent, WandaVision s’annonce comme une drôle de série avec Wanda alias Scarlet Witch qui vit une vie de femme au foyer sortie tout droit d’une sitcom des années 50 et 60.

Les premières impressions sont tombées et apparemment, WandaVision n’est pas qu’une étrange sitcom, c’est bien plus que ça. Et selon la star Paul Bettany, ça se transforme en « film d’action ».

« Nous traversons les décennies et nous touchons différents genres de sitcoms, puis Vision commence à penser que cela devient un peu bizarre et, à la fin, vous vous retrouvez dans [un] film d’action complet du MCU, » tease Bettany dans une interview récente chez Jimmy Kimmel.

Ailleurs, les premières réactions ont commencé à tomber et les chanceux qui ont vu les premiers épisodes sont assez positifs. Evidemment, comme cela a été longuement teasé, il y a beaucoup d’hommage à d’anciennes sitcoms classiques mais cela va plus loin avec une histoire intéressante.

« Trois épisodes de #WandaVision et je suis mordue. Non seulement la série est une adorable reconstitution de séries classiques (tout est beau), mais l’histoire est tellement convaincante. Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont adorables et hilarants. Ce que j’attendais le plus ne m’as pas déçus ! »

Three episodes into #WandaVision and I. Am. Hooked. Not only is the series a loving recreation of classic television shows (everything beautiful), but the story is so compelling. Elizabeth Olsen & Paul Bettany are adorable and hilarious. My most anticipated didn’t disappoint! pic.twitter.com/jZVE6zIlQB — Kristen Lopez (@Journeys_Film) January 9, 2021

« Chacun des trois épisodes que j’ai vus capture pleinement (et s’écarte rarement) du ton, de l’humour et du dialogue d’une sitcom classique. Kathryn Hahn en tant que voisine curieuse est incroyable. »

It’s like WANDAVISION was specifically made for me. Each of the three episodes I saw fully captures (and rarely deviates) from the tone, humor and dialogue from a classic sitcom. Kathryn Hahn as the nosy neighbor is incredible. — Mike Ryan (@mikeryan) January 9, 2021

« Vraiment différent de tout ce que Marvel Studios a fait – c’est léger, drôle et pleinement engagé dans ses inspirations de sitcom rétro, mais elle saupoudre aussi soigneusement suffisamment de mystère et d’intrigue pour continuer à vous faire poser des questions. »

I’ve watched THREE episodes of #WandaVision and have thoroughly enjoyed it. Truly unlike anything Marvel Studios has done — it’s light, funny & fully committed to its retro sitcom inspirations, but it also carefully sprinkles in enough mystery & intrigue to keep you guessing pic.twitter.com/8dqegsg5By — Erik Davis (@ErikDavis) January 9, 2021

« Les personnages et les lieux sont familiers, mais #WandaVision ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. Je suis obsédée par tous les easter eggs et les clins d’oeil à la culture pop des sitcoms qui ont inspiré chaque épisode. Et oui, #KathrynHahn vole la vedette à chaque fois qu’elle apparaît. »

The characters and the settings are familiar, but #WandaVision is unlike anything you’ve seen before. I am obsessed with all of the Easter eggs and pop culture nods from the sitcoms that inspired each episode.

And yes, #KathrynHahn steals the scene whenever she pops in. pic.twitter.com/d77k3gycHQ — Amy Fulcher 😷 (@asthebunnyhops) January 9, 2021

La série semble clairement être une expérience à vivre. On attend donc vendredi avec impatience pour découvrez les premiers épisodes de WandaVision sur Disney+.

Source : Gizmodo / Crédit ©Disney+