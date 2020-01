Batman : Robert Pattinson explique pourquoi il a accepté le rôle

Robert Pattinson explique pourquoi Batman est le super-héros parfait pour lui à incarner.

Robert Pattinson es actuellement sur le tournage du film The Batman dans lequel il incarne le rôle principal. L’acteur a conscience que ce rôle est iconique et il sait qu’il a la pression. Ce film est un gros pari pour lui, mais Pattinson pense que Batman est le bon super-héros pour lui.

Dans une interview à EW, il confie : « Il y a toujours eu quelque chose qui me plaisait à ce sujet. J’ai l’impression qu’il existe, en quelque sorte, en dehors du domaine de ce genre de [blockbuster], » explique-t-il.

Selon lui, les films Batman se détachent des autres films du genre : « Les films de Batman ont toujours attiré de très bons réalisateurs et ont été joué par de très bons acteurs. Il a un héritage et une lignée qui ne m’ont jamais semblé être que pour l’argent. »

Il n’a pas tort, plusieurs réalisateurs et acteurs de talent ont plonger dans le monde de Batman avant lui. Christopher Nolan et Christian Bale ont offert une bonne version avec leur trilogie Dark Knight et les films de Tim Burton ont aussi apporté un regard intéressant. On attend de voir ce que Matt Reeves et Robert Pattinson offrent à la franchise.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman. Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Le réalisateur du film, Matt Reeves, s’est employé à rassembler une impressionnante équipe créative dans les coulisses. Il a recruté Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que directeur de la photographie et le compositeur oscarisé Michael Giacchino.

Le tournage du film se déroule actuellement au Royaume-Uni.

The Batman sortira en juin 2021.

Source : EW / Crédit ©Kimberly White/Getty Images