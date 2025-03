Avengers Doomsday : Chris Evans de retour chez Marvel

Chris Evans fait son retour chez Marvel dans Avengers Doomsday des frères Joe et Anthony Russo.

Chris Evans revient dans l’univers cinématographique Marvel pour le film réalisé par Joe et Anthony Russo, Avengers : Doomsday.

À l’heure actuelle, le rôle n’est pas tout à fait clair, mais des sources affirment que le personnage de Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, reviendra également sous le nom de Captain America. Evans dans le costume de Captain America semble moins probable. Cependant, ce ne serait pas une surprise s’il reprenait Steve Rogers.

Evans a récemment fait une apparition dans Deadpool & Wolverine du MCU, dans le rôle de son personnage pré-Captain America : Johnny Storm des précédents films Les Quatre Fantastiques. Evans, dans le rôle de Steve Rogers, a été vu pour la dernière fois dans Avengers: Endgame des frères Russo.

Notez que les nouveaux Quatre Fantastiques composés de Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby et Ebon Moss-Bachrach devraient également jouer dans Avengers : Doomsday.

Selon le site Deadline, plusieurs acteurs originaux du MCU devraient revenir dans Doomsday. On sait déjà que Robert Downey Jr, reviendra sous les traits du méchant Dr Fatalis (Dr Doom en VO) et non Iron Man

Les Russo ont également réalisé Captain America Le Soldat de l’Hiver, Captain America Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers : Endgame. Ils reviennent pour Avengers : Doomsday qui sortira en salles le 1er mai 2026 et Avengers : Secret Wars en mai 2027.

Notez que Marvel n’a pas commenté l’information concernant le retour de Chris Evans. On l’a prendra ainsi avec précaution et attendons confirmation des studios.

Source : Deadline / Crédit ©DR