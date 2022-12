House of the Dragon : Encore plus de ravages d’Aegon ?

Tom Glynn-Carney souhaite qu’Aegon « cause plus de ravages » dans la saison 2 de House of the Dragon.

Ce vendredi, HBO a lancé sa première convention officielle de fans de Game of Thrones et durant le premier panel, l’acteur Tom Glynn-Carney s’est prêté au jeu d’un Q&A. Il a admis qu’il n’était pas autorisé à discuter beaucoup de la saison 2, mais a tout de même teasé deux trois choses, notamment ce qu’il souhaitait pour son personnage Aegon.

« J’ai hâte qu’Aegon ait beaucoup plus à se mette sous la dent et causer plus de ravages, vraiment, et tout casser, ce qu’il fait si bien », a-t-il déclaré au public réuni à la convention.

La saison 1 s’est terminée avec les conséquences de la mort du roi Viserys I Targaryen (Paddy Considine). La princesse Rhaenyra (Emma D’Arcy) était l’héritière choisie par son père, mais la Main du roi Otto Hightower (Rhys Ifans) et la reine Alicent (Olivia Cooke) ont pris des mesures pour usurper le trône et couronner Aegon II en tant que roi de King’s Landing. En réponse, Rhaenyra a été couronnée reine de Westeros de Peyredragon par ses partisans, ce qui mène désormais vers la Danse des Dragons, la guerre civile Targaryen opposant Rhaenyra et Aegon pour le contrôle des Sept Royaumes.

Le tournage de la saison 2 est confirmé pour commencer en mars prochain, a déclaré Glynn-Carney, et il y a un travail physique à faire de la part des acteurs pour se préparer. Interrogé par un fan lors d’une séance de questions-réponses avec le public à la fin du panel à propos de la saison 2 et du dragon Sunfyre d’Aegon, l’acteur a déclaré : « Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous nous entraînons très dur et nous nous assurons que nos corps sont en assez bon état parce que la saison 2 va être intense. »

Si le personnage est un méchant, pour son interprète, il a une certaine profondeur derrière ce mal : « Il allait toujours être délicat parce que, sur le papier, il peut très facilement apparaître comme un méchant pur et dur, et quelqu’un qui est sombre et froid. Je pense qu’il est toutes ces choses, mais je pense qu’il y a bien plus couches pour lui aussi », a-t-il dit à propos de son personnage. « Ce n’est pas un psychopathe pur et simple. Il y a des complexités et des subtilités en lui qui font de lui un cadeau absolu à jouer. Il me laisse deviner, alors j’espère que cela se traduira par garder tout le monde sur ses gardes. »

Il termine en disant : « Personne ne devrait vraiment pouvoir se décider tout de suite à son sujet et j’espère qu’ils lui donneront une petite chance. Mais nous verrons. Ça ne s’annonce pas bien ! »

La saison 1 de House of the Dragon est disponible sur OCS.

Source : EW / Crédit ©HBO