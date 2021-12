Grey’s Anatomy saison 18 : Accident mortel à venir dans le final de mi-saison ? (promo)

La promo du final de mi-saison 18 de Grey’s Anatomy tease un accident de voiture alors qu’une greffe d’organe est en jeu. Spoilers.

Après un épisode relativement calme diffusé ce jeudi sur ABC, Grey’s Anatomy va finir l’année 2021 sur un épisode intense la semaine prochaine. Comme le montre la promo, Owen, Teddy et Hayes vont être impliqués dans un accident de voiture alors qu’ils sont en route pour récupérer un cœur pour une greffe qui pourrait sauver la vie de Farouk, le fils de Megan.

Le chauffeur semble perdre connaissance au volent et la voiture quitte la route puis fait un tonneau. Du côté des chirurgiens à l’hôpital, on peut voir une réaction de choc, mais est-ce à cause de l’accident ou est-ce autre chose ? On peut entendre Amelia dire « c’est dingue » et crier « Oh mon dieu ! ». Ça promet…Quoi qu’il en soit, ce final de mi-saison « vous laissera sur le fil ».

La série va-t-elle tuer un personnage ? Après la mort d’un personnage de Station 19, ça ferait un peu beaucoup pour les fans de la franchise médicale. Owen sera-t-il le prochain à finir dans le « In Memorial » de l’univers Grey’s Anatomy ?

Dans le reste de cet épisode, intitulé It Came Upon a Midnight Clear, les médecins du Grey Sloan Memorial célèbrent les fêtes ; Hamilton et Meredith se préparent pour une étape importante de leur projet ; Link veut passer les fêtes avec Amelia et Scout en famille et Schmitt est confronté à une décision difficile pendant une opération.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×08 – Winter finale