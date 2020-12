Superman & Lois : Premier aperçu du nouveau costume de Tyler Hoechlin

Premier aperçu du nouveau costume de Tyler Hoechlin dans la série Superman & Lois.

Superman a un nouveau costume ! Après avoir porté le même costume pour ses apparitions dans Supergirl et dans les crossovers de l’Arrowverse, Tyler Hoechlin a enfin un nouveau costume de Superman pour Superman & Lois. La CW vient de dévoiler un premier aperçu de Hoechlin dans sa nouvelle tenue de super-héros.

« Je trouve que le nouveau costume est représentatif de la série », a déclaré Hoechlin, dans un communiqué. « Tout comme ce costume est unique et distinct de ceux qui l’ont précédé, l’histoire que nous racontons à propos de Clark / Superman à ce stade de sa vie est unique, c’est quelque chose que nous n’avions jamais vue auparavant. J’apprécie l’opportunité de porter le costume et la responsabilité qui va avec.»

Le costume a été conçu par Laura Jean Shannon (Titans, Black Lightning) et construit par son équipe de supersuit basée à Los Angeles en collaboration avec Creative Character Engineering,

Il y a une raison très pratique pour laquelle Hoechlin reçoit un nouveau costume. « À l’origine, [Hoechlin] est venu pour les crossovers et cette combinaison n’était pas conçue pour durer toute une série », a révélé le showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing, à DC FanDome en septembre dernier.

Superman & Lois suit Clark Kent (Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch) alors qu’ils jonglent entre travailler (et sauver le monde) et élever leurs deux fils adolescents, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan (Alexander Garfin) après leur retour à Smallville.

La série met également en vedette Emmanuelle Chriqui (Entourage) dans le rôle de Lana Lang, l’amour de Clark au lycée qui travaille maintenant comme agent de crédit; Erik Valdez (Graceland) dans le rôle du mari de Lana, Kyle Cushing; Dylan Walsh (Nip/Tuck) en tant que père intrusif de Lois, le général Samuel Lane; et Wolé Parks (The Vampire Diaries) comme un être mystérieux qui menace de bouleverser la vie idyllique de Clark et Lois.

Superman & Lois démarre le 23 février sur The CW.

Crédit ©CW