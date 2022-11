House of the Dragon saison 2 : Une nouvelle famille Valyrienne importante à venir

House of the Dragon a subtilement introduit une autre famille Valyrienne qui devrait jouer un plus grand rôle dans la saison 2. Spoilers.

Le final de la saison 1 de House of the Dragon a subtilement introduit une autre grande famille valyrienne à Westeros, qui entrera en jeu de manière significative au cours de la saison 2.

Le sang de Old Valyria a joué un grand rôle dans l’histoire de House of the Dragon, en particulier en jouant sur la pureté du sang et les capacités de chevauchée des dragons des Maisons Targaryen et Velaryon. Cependant, il y a une autre famille de Old Valyria qui a élu domicile à Westeros avant le Doom, bien qu’elle ne détienne pas le même niveau de pouvoir et d’influence que les Targaryen et les Velaryon.

La famille valyrienne oubliée de Westeros est la maison Celtigar, qui était autrefois des seigneurs mineurs de l’ancienne Valyria. Comme les Velaryons, les Celtigars n’étaient pas des chevaucheurs de dragons, ce qui explique probablement pourquoi ils ont migré vers Claw Isle à Westeros.

L’ancienne maison a finalement été introduite dans le final de la saison 1 de House of the Dragon, alors que Lord Bartimos Celtigar (Nicholas Jones) est apparu sur Dragonstone. Bien que Rhaenyra n’ait pas expliqué le sang valyrien partagé avec Lord Celtigar lors de son alliance avec lui, Bartimos est l’un des membres de confiance de son conseil noir vu autour de la table peinte.

Si pour le moment elle n’a pas joué un rôle important dans la saison 1, sans entrer dans les détails, la maison Celtigar deviendra de plus en plus importante dans la guerre civile de la saison 2 de House of the Dragon.

Mais tout comme la maison Velaryon, les Celtigar ont perdu beaucoup de leur pouvoir au cours des années, c’est pour cela qu’elle n’est pas représentée dans Game of Thrones. Cependant, la famille est toujours là et connue pour être riche pendant cette période. Dans les livres, Ardrian Celtigar s’engage envers Stannis Baratheon au début de la guerre des cinq rois, mais est fait prisonnier lors de la sanglante bataille de Blackwater. À ce stade, Lord Celtigar promet fidélité à Joffrey Baratheon et reste à King’s Landing.

