Prison Break : Wentworth Miller en a fini avec Michael Scofield et les rôles hétéros

Wentworth Miller n’a pas l’intention de revenir pour éventuelle saison 6 de Prison Break et dit ne plus vouloir jouer de personnages hétérosexuels.

Pour tous les fans de Prison Break qui espéraient voir le retour de Michael Scofield un jour, c’est raté. Son interprète Wentworth Miller a décidé qu’il ne jouera plus le personnage si la série revenait un jour parce qu’il ne souhaite plus jouer des personnages hétérosexuels.

L’acteur ouvertement homosexuel a partagé cette nouvelle sur les réseaux sociaux : « J’en ai fini avec PB. Officiellement, » écrit-il. « Pas [à cause] des parasites sur les réseaux sociaux (bien que cela ait centré le problème). Je ne veux tout simplement pas jouer des personnages hétéros. Leurs histoires ont été racontées (et racontées). »

Il a ajouté : « Plus de Michael. Si vous étiez fan de la série, en espérant des saisons supplémentaires … Je comprends que c’est décevant. Je suis désolé. »

Quant aux fans qui pourraient être « échauffés » parce qu’ils « sont tombés amoureux d’un homme hétéro fictif joué par un vrai gay », Miller a écrit : « C’est votre boulot » accompagné un emoji de drapeau arc-en-ciel.

Miller souhaite que sa plateforme médiatique soit un exemple pour les jeunes de sa communauté et il parle contre ses détracteurs : « Je ne suis pas inquiet pour moi. Je ne peux pas être «intimidé» dans cet espace. J’ai trop de pouvoir. « Supprimer. Bloquer. Désactiver », » a-t-il écrit. « Mais je prends au sérieux la possibilité que des enfants queer viennent ici, récemment sortis du placard ou explorent l’idée … Je ne veux pas qu’ils soient exposés à des conneries. »

Diffusée à l’origine de 2005 à 2009, Prison Break mettait en vedette Miller dans le rôle de Michael, un homme déterminé à faire sortir son frère Lincoln (Dominic Purcell) de prison après avoir été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Les deux stars sont apparues dans la cinquième saison relancée en 2017 et une nouvelle saison était en développement en 2018, mais ces plans ont été abandonnés. Pour le moment, la Fox n’a aucun plan pour faire revenir la série.

Après cette annonce, Miller a reçu le soutien de ses co-stars Dominic Purcell et Sarah Wayne-Callies qui jouait sa femme dans la série. Purcell a déclaré : « Heureux que tu aies pris cette décision pour ta santé et ta vérité. »

Quant à Wayne Callies : « Avec gratitude pour tout le travail que nous avons fait ensemble, et avec un profond amour, j’exprime mon soutien à ce choix », a-t-elle écrit sur son Instagram. « À tous les fans, sachez ceci: le casting de la Prison break est un espace queer-friendly. Nous soutenons nos amis et notre famille dans la communauté LGBTQ + avec un soutien sans réserve pour leurs droits et leur travail artistique. Tout le temps. Toujours. »

Après Prison Break, Miller a notamment joué le rôle de Leonard « Leo » Snart / Captain Cold dans The Flash et Legends of Tomorrow. Son personnage était en couple avec Ray Terrill, joué par Russell Tovey, un autre acteur ouvertement gay.

Crédit ©Fox