Les Gardiens de la Galaxie 3 : Le film a très peu changé depuis le retour de James Gunn

James Gunn dit que le film Les Gardiens de la Galaxie 3 a très peu changé depuis son retour aux commandes.

Entre le moment où James Gunn a été démis de ses fonctions en tant que scénariste et réalisateur de Gardiens de la Galaxie 3 et sa réembauche éventuelle par Marvel Studios, le cinéaste affirme que le scénario du troisième film de sa franchise du MCU a très peu changé.

Comme il le fait régulièrement sur les réseaux sociaux, Gunn a organisé un rapide Q&A avec ses fans sur Twitter. C’est alors qu’il a révélé qu’il avait opéré très peu de changement dans son scénario depuis son retour.

En répondant à un fan demandant une mise à jour sur le film, Gunn dit que « le script est écrit et la plupart des chefs de production ont été embauchés. »

Script is written and most of the production heads have been hired. https://t.co/57nRIgchN4

— James Gunn (@JamesGunn) November 10, 2020