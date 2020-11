Chicago Fire saison 9 : La relation de Severide et Kidd en territoire inconnu

Le showrunner de Chicago Fire tease l’inconnu pour Severide et Kidd et tease la relation de travail entre Brett et sa nouvelle collègue.

Chicago Fire revient cette semaine aux Etats-Unis pour la saison 9. Une saison qui devrait contenir quelques changements pour les pompiers et secouristes de la Caserne 51. Ritter (Daniel Kyri) devrait avoir plus de temps d’écran et Gianna Mackey (Adriyan Rae) embarque dans l’Ambulance 61 en tant que nouvelle partenaire de Brett (Kara Killmer) après le départ de Foster (Annie Ilonzeh).

Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur Mackey, le showrunner de Chicago Fire Derek Haas a dévoilé quelques détails clés sur la nouvelle ambulancière : « Mackey est amie avec Joe Cruz (Joe Minoso) avant même qu’elle ne vienne à la caserne des pompiers », a déclaré Haas à TV Guide.

Il ajoute qu’elle connait Cruz depuis leur enfance et que « Brett est prédisposée à l’aimer dès le départ. Cependant, ce partenariat est plus une relation mentor / élève par rapport à ce qu’elle avait eu avec Foster. Brett a beaucoup d’expérience dans une maison très occupée maintenant et elle va donc enseigner les ficelles du métier à Mackey. »

Brett ne sera pas la seule à assumer un nouveau rôle de leadership cette saison. Kidd (Miranda Rae Mayo), qui a lancé son programme « Girls on Fire » la saison dernière, continuera à se développer en tant que leader dans la caserne sous la tutelle du chef Boden (Eamonn Walker).

« Boden a toujours considéré Kidd comme l’avenir du CFD. Cette perception va devenir plus claire au fur et à mesure que cette saison avance », a expliqué Haas. Et alors que la carrière de Kidd continue de prospérer, sa relation avec Severide le sera aussi. Haas a noté que le couple se dirige vers un « territoire inconnu » et que cela pourrait être la saison où « tout prend sens » pour eux. »

Est-ce que cela signifie que le couple est enfin prêt à sauter le pas et se marier ? Seul le temps nous le dira.

Chicago Fire revient ce mercredi 11 novembre sur NBC.

Source : TVGuide / Crédit ©NBC