Doctor Who saison 13 : Le combat de toute une vie ! (teaser vidéo)

Découvrez un premier teaser pour la saison 13 de Doctor Who avec Jodie Whitaker

A l’occasion du New York Comic Con, Doctor Who a fait son grand retour avec un teaser pour la dernière saison de Jodie Whitaker dans la peau du Docteur.

Si l’on sait que le showrunner et Jodie Whitaker quitteront la série à la fin de cette saison, avec le retour à la tête de Doctor Who son showrunner initial en 2005, Russel T Davies, on ne savait pas grand chose de la direction de cette prochaine saison 13 de Doctor Who.

La série fera donc son grand retour sur les écrans britanniques, sur les canaux habituels de la BBC, le 31 Octobre prochain, dans un premier épisode intitulé : Flux.

Un titre qui fait référence à un évènement dangereux d’après le message qui a été diffusé et mis en ligne en guise de teaser. Un message dans lequel le Docteur nous prévient du Flux, qui devrait ramener les pires créatures de l‘univers, des légendaire Anges pleureurs aux Sontaran en passant par des créatures nommés les Ravages. Une race qui à son nom ne présage rien de bon. Et visiblement cette invasion pourrait marquer selon ses mots » le combat de toute une vie ».

Un teaser à découvrir ci-dessous, avant une bande annonce qui ne devrait pas tarder à arriver. Pour rappel, la saison 13 ainsi que ses 3 épisodes spéciaux marqueront la fin de l’ère Whitaker et Chibnall dans une saison qu’on promet marquer de grands changements.

Doctor Who saison 13 devrait arriver prochainement en France.

Doctor Saison 13 : Flux Teaser



Crédit photos : ©BBC