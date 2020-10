The Walking Dead : La franchise a des plans pour des futurs crossovers

Les showrunners des séries de l’univers The Walking Dead teasent plus de crossovers dans le futur de la franchise.

Avec trois séries, la franchise The Walking Dead se porte plutôt bien et son univers s’agrandit encore plus avec deux autres séries à venir. Avec ceci, les fans peuvent s’attendre à plus de crossovers dans le futur.

Durant le New York Comic Con, les showrunners se sont réunis pour un panel mis en place par EW pour discuter de l’univers qu’ils ont construit. Etaient ainsi présents : Angela Kang de The Walking Dead, Andrew Chambliss et Ian Goldberg de Fear the Walking Dead, et Matt Negrete de The Walking Dead: World Beyond – avec Scott M. Gimple, l’homme qui supervise toute la franchise.

« Je dirai, il y a quelque chose sur lequel nous travaillons qui a des éléments de crossover », a déclaré Gimple. « Il y a une histoire lointaine dont je ne dirai pas grand-chose … Il y a des projets. » Il a ajouté qu’il y a « absolument une chance » que les personnages des différentes séries puissent se rencontrer à un moment donné.

L’une des nouvelles séries actuellement en développement, Tales of the Walking Dead, sera une série d’anthologies avec «des épisodes axés sur des personnages nouveaux ou existants, des histoires ou d’autres expériences autonomes». Il semble ainsi que ce sera une série qui pourrait se faire croiser des personnages des autres séries.

Et les showrunners ont beaucoup d’idées pour des personnages qui pourraient apparaître dans ces épisodes: Kang, par exemple, aimerait voir l’origine des cannibales et Negrete a teasé « deux personnages qui ne sont pas encore apparus dans World Beyond et que je pense avoir une backstory très intéressante. »

Attendez-vous ainsi à voir lus de personnages de séries différentes interagir dans le futur de la franchise.

The Walking Dead revient l’année prochaine avec 6 épisodes bonus de la saison 10. World Beyond est actuellement à voir chaque vendredi sur Prime Vidéo et la saison 6 de Fear commence ce lundi 12 octobre sur Canal+Séries.

Source : EW / Crédit ©AMC