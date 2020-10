Green Lantern : HBO Max commande la série DC

HBO Max donne le feu vert pour la série Green Lantern, co-écrite par Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith.

C’est officiel, la série Green Lantern va devenir une réalité. HBO Max vient d’annoncer la commande d’une série de 10 épisodes centrée sur Green Lantern Corps et ses différentes versions. Marc Guggenheim et Seth Grahame-Smith seront à l’écriture de la série et Grahame-Smith sera showrunner.

Les fans de Green Lantern se souviennent certainement du film de 2011 avec Ryan Reynolds qui n’a pas été un grand succès. Il se trouve que Guggenheim avait co-écrit ce film avec Greg Berlanti. Depuis, Berlanti et Guggenheim ont créé l’Arrowverse et ont prouvé qu’ils savaient y faire en termes de séries de super-héros.

Contrairement au film qui suivait principalement Hal Jordan, cette série Green Lantern sera centrée sur quatre personnages : Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott. Alan Scott était le Green Lantern original, créé pour la première fois en 1940; suite aux récentes interprétations des comics du personnage, celui de la série sera un homme gay. Jessica Cruz et Simon Baz sont les dernières versions de Green Lantern de la Terre, qui ont joué un rôle important dans les comics récents.

HBO a aussi confié que les fans peuvent compter sur la présence de personnages emblématiques comme Sinestro et Kilowog, ainsi que sur l’introduction de nouveaux héros dans le Green Lantern Corps. On se demande alors si cela inclut John Diggle (David Ramsey) qui a été vu ouvrir une boîte verte brillante dans le final de la série Arrow. C’était clairement un teasing qui laissait entendre que Diggle portera éventuellement la bague de Green Lantern. Espérons qu’il fasse le transfère.

Source : Deadline / Crédit ©DC