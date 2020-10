American Gods saison 3 : Shadow se déclare être un Dieu dans le teaser

Découvrez le premier teaser de la saison 3 de American Gods avec Shadow qui se déclare être un Dieu.

Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu parler de la série American Gods, mais grâce au New York Comic Con qui se déroule actuellement (de manière virtuelle) une première bande-annonce est à découvrir.

Reprenant là où la saison 2 s’était arrêtée, la nouvelle saison trouve Shadow (Ricky Whittle) toujours aux prises avec la nouvelle que Wednesday – alias le dieu nordique, Odin – est son père, une découverte qui détruit considérablement leur relation. Shadow part seul et s’installe dans une petite ville du Wisconsin appelée Lakeside, qui devrait dire quelque chose aux fans du livre. Malheureusement, le destin le retrouve toujours là-bas.

« Cela devient un scénario très pertinent dans le climat actuel où vous avez un étranger qui vient en ville, une vieille ville assez traditionnelle entièrement blanche, et vous avez cet homme de couleur qui arrive et [il y a] une positivité de surface écrasante, mais de manière sous-jacente, il y a de l’obscurité et de la suspicion. Vous avez vraiment le sentiment que lorsque vous entrez dans Lakeside, tout n’est pas comme il semble », a déclaré Whittle pendant le panel.

« C’est incroyable que nous puissions raconter des histoires aussi puissantes et c’est quelque chose qui m’a vraiment motivé dans cette saison 3, nous racontons des histoires vraiment puissantes. Nous voyons une distribution vraiment diversifiée [qui est] peut-être la plus diversifiée des trois saisons, qui a beaucoup de représentation, ce que je trouve très important de nos jours. »

Dans cette saison 3, Shadow Moon tentera de découvrir qui il est vraiment et comme le montre le teaser, à la fin il commence à comprendre, il dit : « Vous n’avez aucune idée de qui je suis. Je suis un Dieu. »

American Gods revient début 2021 sur Starz. En France, la série est disponible sur Amazon Prime Video.

American Gods saison 3 – Teaser