The Boys – Gen V : Premier aperçu de la Godolkin University

Premier aperçu de la Godolkin University de la série Gen V, spin-off universitaire de The Boys.

Un premier aperçu pour la série dérivée de The Boys, Gen V, a été dévoilé via Twitter avec des concept arts qui révèle les lieux où se déroulera la série : la Godolkin University. Sur une première photo, on découvre les locaux du syndicat des étudiants / cafétéria avec des affiches des Sept et sur la seconde, on peut voir à quoi ressemblent les dortoirs.

« À l’Université Godolkin, nous visons à fournir un environnement confortable à une nouvelle génération de héros pour qu’ils apprennent de quoi ils sont faits », lit-on dans un tweet de Vought International posté ce vendredi. « C’est pourquoi nous réaménageons le syndicat étudiant et les dortoirs grâce aux généreuses contributions des donateurs. Assurez-vous de planifier votre don d’automne dès aujourd’hui ! »

At Godolkin University, we aim to provide a comfortable environment for a new generation of heroes to learn what they’re made of. That’s why we’re redesigning the student union and dorm rooms via generous contributions from donors. Be sure to schedule your fall donation today! pic.twitter.com/O3svbXaOOi

— Vought International (@VoughtIntl) September 9, 2022