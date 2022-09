Il était une fois 2 : Patrick Dempsey et Amy Adams de retour dans la bande-annonce

Disney+ dévoile une bande-annonce pour le film Il était une fois 2 avec Patrick Dempsey et Amy Adams.

Alors que la D23 Expo se déroule en ce moment, Disney+ a dévoilé un trailer pour le film Il était une fois 2 (Disenchanted), suite du long métrage sorti en 2007 avec Patrick Dempsey et Amy Adams qui reprennent leurs rôles de Princesse Gisèle et Robert 15 ans après.

Les premières images enchanteresses du film montrent le couple qui déménage dans une petite ville avec leurs enfants mais la vie n’est pas aussi magique qu’elle l’imaginait. La bande-annonce dévoile aussi le retour de James Marsden en Prince Edward, ainsi que la présence de Maya Rudolph en Reine malicieuse Malvina Monroe et Indina Menzel en Princess Nancy.

Synopsis : La suite des aventures de Giselle, la princesse d’Andalasia, chassée de ce royaume imaginaire et contrainte de s’installer à Manhattan. Elle a fini par y trouver son prince charmant en la personne de Robert Philip, un avocat spécialisé dans les procédures de divorce. Quinze ans plus tard, alors qu’elle emménage dans le quartier résidentiel de Monroeville avec son mari et leur fille adolescente, Morgan, elle va devoir redonner un sens à l’expression « … et ils vécurent heureux ».

Yvette Nicole Brown, Jayma Mays et Oscar Nuñez sont au casting du film.

Réalisé par Adam Shankman, Il était une fois 2 sera disponible sur Disney+ le 24 novembre.

Il était une fois 2 – Trailer