D23 Expo 2022 : Tous les films et toutes les séries Disney et Pixar présentés

Découvrez tous les films et toutes les séries Disney et Pixar présentés / annoncés durant la D23 Expo 2022.

Disney et Pixar ont dévoilé la programmation de films et de séries télévisées pour les prochaines années à venir. Les studios ont présenté un aperçu de leur prochaine liste de films familiaux d’animation et en live-action, y compris Hocus Pocus 2, une suite d’Il était une Fois, la version en prises de vues réelles de La Petite Sirène, et plus encore, lors de la D23 Expo qui se tient en ce moment à Anaheim en Californie.

2022

Hocus Pocus 2 – le 30 septembre sur Disney+

Dans cette suite tant attendue de Hocus Pocus, une adolescente découvre qu’elle pourrait être une sorcière à son 16e anniversaire. Naturellement, elle allume la bougie à flamme noire et tout l’enfer se déchaîne (littéralement), ramenant à nouveau les sœurs Sanderson à Salem.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sont de retour dans leurs rôles cultes de sœurs sorcières.

Avalonia, l’étrange voyage – Sur Disney+

Avalonia, l’étrange voyage entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d’une terre inexplorée et menaçante peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clade, une famille d’explorateurs légendaires dont les différends pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission.

Annoncé dans les salles aux Etats-Unis pour le 23 novembre, ce film d’animation pour Noël sortira prochainement en France sur Disney+.

Il était une Fois 2 – le 24 novembre sur Disney+

La suite des aventures de Giselle, la princesse d’Andalasia, chassée de ce royaume imaginaire et contrainte de s’installer à Manhattan. Elle a fini par y trouver son prince charmant en la personne de Robert Philip, un avocat spécialisé dans les procédures de divorce. Quinze ans plus tard, alors qu’elle emménage dans le quartier résidentiel de Monroeville avec son mari et leur fille adolescente, Morgan, elle va devoir redonner un sens à l’expression « … et ils vécurent heureux ».

Avec Patrick Dempsey, Amy Adams, James Marsden, Maya Rudolph, Indina Menzel, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays et Oscar Nuñez.

Zootopia+ – le 9 novembre sur Disney+

Le film à succès devient une série sur Disney+ et devrait parodier des films et des émissions de télévision célèbres à travers l’histoire d’Hollywood.

2023

Haunted Mansion (La Maison Hantée) – le 8 mars 2023 en salle

Basé sur l’attraction des parcs Disney.

Une mère de famille et son fils de neuf ans cherchent à commencer une nouvelle vie. Ils sautent sur une occasion à ne pas laisser passer, un manoir abordable à la Nouvelle-Orléans. Ils sont loin de se douter que la maison abrite déjà des résidents inattendus. Quand ils comprennent le manoir est hanté, ils contactent un prêtre qui demande à son tour l’aide d’un expert en paranormal, d’une médium et d’un historien grincheux.

Réalisé par Justin Simien, avec Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder, Dan Levy, Hasan Minhaj, Jared Leto, et Jamie Lee Curtis

La Petite Sirène – le 24 mai 2023 en salle

Nouvelle adaptation du célèbre film d’animation de Disney avec Halle Bailey dans le rôle-titre, réalisé par Rob Marshall.

Au casting live-action, on trouve Javier Bardem (le roi Triton), Jonah Hauer-King (le prince Eric) ou encore Melissa McCarthy (Ursula). Pour les personnages doublés, on trouve les voix de Jacob Tremblay, Awkwafina et Daveed Diggs, respectivement Polochon, Eurêka et Sébastien.

Elemental – le 14 juin 2023 en salle

Ember et Wade, un couple improbable, habitent dans une ville où les citoyens – feu, eau, terre et air – vivent ensemble. Cette jeune femme enthousiaste et ce jeune homme discret sont sur le point de découvrir quelque chose d’élémentaire : ce qu’ils ont en commun.

Réalisé par Peter Sohn, avec les voix de Leah Lewis et Mamoudou Athie.

🔥 and 💧 come together in this FIRST LOOK at Ember & Wade played by Leah Lewis and Mamoudou Athie, from Disney and Pixar’s Elemental, coming to theaters June 16, 2023! #D23Expo pic.twitter.com/m815DC4Blg — Disney (@Disney) September 9, 2022

Peter Pan & Wendy – Sur Disney+

Adapté du roman éponyme de J. M. Barrie et inspiré du grand classique de Walt Disney sorti en 1953, Peter Pan & Wendy raconte l’histoire d’une jeune fille qui s’oppose à la volonté de ses parents de l’envoyer au pensionnat, et s’envole avec ses deux frères cadets pour le Pays Imaginaire. Elle va y rencontrer un garçon qui refuse de grandir, une fée minuscule et un pirate maléfique, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer.

Just revealed at #D23Expo ✨ Check out the new poster for #PeterPanandWendy. Streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/sYk42QIfyi — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

Win or Lose – Sur Disney+

La série suivra une équipe de softball durant la semaine précédant leur match de qualification. Chaque épisode sera raconté du point de vue d’un personnage différent.

Iwájú – Sur Disney+

Située dans un Lagos futuriste, au Nigeria, cette série à venir est une lettre d’amour à la ville, tout en explorant les concepts de classisme et de statu quo.

Journey into a futuristic version of Lagos, Nigeria with this FIRST LOOK of Disney Animation and Kugali’s Iwájú! The all-new Original series streams on @DisneyPlus in 2023 pic.twitter.com/fUvIN1EXHe — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022

Wish – En novembre 2023 en salle

Inspiré par Wishing Star qui était si important dans les films précédents de Disney, Wish se déroule dans le royaume des souhaits. Ariana DeBose (West Side Story) doublera la protagoniste du film et Alan Tudyk doublera une chèvre nommée Valentino. En clin d’œil aux films classiques de Disney, le film sera une comédie musicale.

Réalisé par Chris Buck & Fawn Veerasunthorn, produit par Peter Del Vecho & Juan Pablo Reyes et avec de toutes nouvelles chansons de Julia Michaels.

Walt Disney Animation Studios revealed a FIRST LOOK at “Wish,” their all-new animated feature film that explores how the iconic wishing star came to be. (1/2) pic.twitter.com/RMBnsPaV72 — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022

2024

Mufasa : Le Roi Lion

Dans cette préquelle du Roi Lion, il est révélé qu’avant de devenir roi, Mufasa était en fait un orphelin, ce qui ne manquera pas de créer des moments larmoyants rappelant les films Disney de la vieille école. Notez que le film va être raconté par Timon et Pumbaa !

Réalisé par Barry Jenkins.

Mufasa: The Lion King. 2024. pic.twitter.com/IkPMk6IDGR — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

Blanche Neige – En salle en 2024

Rachel Zegler et Gal Gadot joueront dans cette nouvelle version du conte de fées classique Blanche-Neige en live-action. Zegler incarnera Blanche-Neige, tandis que Gadot assumera le rôle de l’infâme Méchante Reine.

Disney’s Snow White, starring Rachel Zegler and Gal Gadot, releasing 2024. #D23Expo pic.twitter.com/UkAVXQq5Kb — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

Elio – Printemps 2024

Dans cette comédie sur le passage à l’âge adulte (avec un twist), un garçon de 11 ans devient le premier humain à entrer en contact avec des extraterrestres. Le casting comprendra America Ferrera.

Vice-Versa 2 – Eté 2024

Amy Poehler est de retour pour la suite de Vice-Versa. Riley, la protagoniste du film original, est maintenant une adolescente, ce qui signifie qu’elle va vivre beaucoup de nouvelles émotions, conduisant à beaucoup plus d’humour et certainement à des moments aussi, si ne n’est plus authentiques et touchants que le premier film.

