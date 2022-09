Ahsoka : La série Star Wars trouve son Ezra Bridger

Eman Esfandi rejoint la série Ahsoka en tant que personnage favori des fans de Star Wars, Ezra Bridger.

Ezra Bridger va enfin fait ses débuts en chair et en os. Eman Esfandi (La Méthode Williams) jouera l’apprenti Jedi dans Ahsoka, la prochaine série Disney + mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle de l’ancienne Jedi Ahsoka Tano et Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de la Mandalorienne Sabine Wren.

Avec le personnage de Wren et l’ajout supposé du pilote Twi-lek Hera Syndulla, ce sera la première fois que les favoris des fans de Star Wars: Rebels seront vus dans un projet live-action.

Doublé par Taylor Gray, Ezra Bridger était un personnage central de Star Wars: Rebels lors de ses débuts en 2014 sur Disney XD. Né quelques jours seulement avant Luke Skywalker et Leia Organa, Ezra est devenu orphelin à un jeune âge lorsque ses parents ont été capturés par l’Empire. Débrouillard et ingénieux, il rejoignit rapidement l’équipage du navire Rebel’s Ghost et devint apprenti du Jedi Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.) une fois que ce dernier réalisa que Bridger était fort avec la Force.

Dans l’épisode final de la série Star Wars : Rebels, le courageux et impulsif Bridger a disparu avec le Grand Amiral Thrawn, et dans la scène finale, Ahsoka et Sabine se sont lancées dans un voyage pour le retrouver. Depuis que la saison 2 de The Mandalorian a révélé qu’Ahsoka était à la recherche de Thrawn, de nombreux fans ont supposé que Bridger finirait par apparaître également dans sa recherche.

En plus de Dawson; Esfandi et Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead (qui, pour l’anecdote, est mariée à Obi-Wan Kenobi lui-même, Ewan McGregor), la star de Ray Stevenson et Ivanna Sakhno ont aussi rejoint le casting.

Aucune date de diffusion n’est pour le moment connue pour Ahsoka mais la série devrait arriver courant 2023 sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©DR/Disney