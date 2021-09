Manifest saison 4 : Qui revient et qui quitte la série qui a été sauvée par Netflix

Le casting de la saison 4 de Manifest va subir quelques changements avec des départs alors que certains rempilent. Spoilers.

La série Manifest, qui avait été annulée par NBC, a récemment été sauvée par Netflix avec une commande d’une saison 4 de 20 épisodes. Si certains passagers du vol 828 seront ainsi de retour, d’autres vont rester à la porte d’embarquement et ne monteront plus à bord.

Alors que Josh Dallas (Ben), Melissa Roxburgh (Michaela) et J.R Ramirez (Jared) avaient déjà sécurisé leur contrat pour revenir avant l’annonce de la saison 4, on apprend que Parveen Kaur (Saanvi), Luna Blaise (Olive) et Holly Taylor (Angelina) ont finalisé leurs négociations et seront bien de retour pour les nouveaux épisodes.

Attention, la suite est spoiler par rapport au final de la saison 3.

Ty Doran (American Crime), qui a joué une version plus âgée de Cal (le jumeau d’Olive) dans l’un des grands rebondissements du final de la saison 3, rejoint le casting à temps plein. Cela signifie que le jeune Jack Messina qui a incarné la jeune version du personnage durant les trois premières saisons ne revendra pas. Il quitte la série avec Athena Karkanis qui jouait sa mère Grace. On a ainsi confirmation que son personnage est bien mort au moment où Cal a grandit d’un coup.

En ce qui concerne Matt Long (Zeke) il a signé pour une autre série, la nouveauté Gateaway de NBC. Selon Deadline, son contrat lui permettrait tout de même de continuer son rôle dans Manifest, mais rien n’est encore confirmé.

Les trois premières saisons de Manifest sont disponibles en France sur Salto.

Source : Deadline / Crédit ©NBC