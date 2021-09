Dexter New Blood : Dexter face à son fils et Deb est sa conscience (bande-annonce)

Découvrez la bande-annonce de Dexter New Blood, qui voit les retours d’Harrison en personne et Deb en conscience.

C’est une réunion de famille pas comme les autres qui s’annonce dans le revival de Dexter. Une vraie bande-annonce a enfin été dévoilée par Showtime pour Dexter New Blood et elle confirme que Debra (Jennifer Carpenter) est bien la nouvelle conscience de Dexter (Michael C. Hall) à la place de leur père Harry.

La bande-annonce révèle où se trouve Dexter dans sa vie. Il se fait appeler Jim Lindsey et semble bien populaire dans sa nouvelle ville. Il est en couple avec la chef de police et ses vieux instincts de tueur ne vont pas tarder à refaire surface quand il apprend que plusieurs enfants de la région ont disparu.

Dexter semble ne pas pouvoir échapper son passé et Deb lui rappelle qui il est : « un tueur en série qui a hâte de tuer à nouveau » Mais Dexter dit qu’il est peut-être un monstre mais qu’il a évolué.

A la fin de la bande-annonce, il reçoit la visite de son fils, Harrison qui l’a retrouvé. Harrison, qui est né dans la saison 4 de la série originale, est désormais un ado joué par Jack Alcott. Comment a-t-il réussi à remonter la trace de son père censé être mort ? On imagine que Hannah McKay (Yvonne Strahovski) lui a probablement dit la vérité sur son père.

Dans une interview à EW, si Alcott ne peut pas trop en révéler, il explique : « Ce que je peux dire, c’est que Harrison a connu une période très difficile au cours des huit dernières années. Genre, ça n’a pas été génial. Il apprend que son père n’est pas mort et part à sa recherche. C’est ce que vous voyez pendant les deux premiers tiers de la saison, ce sont des sortes d’apparitions de moi par intermittence, ce mystérieux harceleur. C’est moi qui le suis, essayant de confirmer son identité. »

Il ajoute : « Je suis enfin capable de le voir et de l’affronter. C’est juste une scène déchirante et vraiment amusante à filmer. Je veux dire, chaque scène que j’ai pu faire avec Michael était la chose la plus cool qui soit. »

Dexter revient le 7 novembre sur Showtime.

Dexter New Blood – Trailer