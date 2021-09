Black Panther 2 : Le rôle de Michaela Coel serait lié à une romance historique

Une fuite ferait des révélations sur le rôle qu’incarnera Michaela Coel dans Black Panther 2 Wakanda Forever.

Il y a peu de temps, Michaela Coel a été annoncée pour la suite de Black Panther dans un rôle non divulgué. L’histoire du film reste encore très secrète, les détails se font rares, surtout sur la manière dont Ryan Coogler va gérer l’absence de sa star, Chadwick Boseman, décédé l’année dernière.

Selon Murphy’s Multiverse qui est souvent très bien renseigné Coel pourrait bien incarner Aneka, un personnage bien connu des fans des comics Black Panther. Aneka est la Capitaine de la Dora Milaje qui a mené son armée à travers une invasion de Namor le sous-marinier, une attaque de Thanos et même contre Nakia quand elle se retourne contre Wakanda. Une leader forte, elle fait parfois grincer des dents dans ses propres rangs mais fait finalement ce qui est juste.

View this post on Instagram A post shared by Michaela Coel Web (@michaelacoelweb)

Mais il y a un autre aspect d’Aneka qui la rend essentielle au MCU – elle était dans une relation amoureuse avec Ayo dans les comics. Apparue dans le premier film Black Panther, Ayo membre de la Dora Milaje, a été vue récemment dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Jouée par Florence Kasumba, elle a été chargée de traquer le baron Helmut Zemo (Daniel Bruhl) pour ses crimes contre Wakanda.

Cette apparition a attiré une attention renouvelée sur Ayo, qui avait auparavant été négligée dans le cadre de la Dora Milaje. Cette nouvelle fuite suggère que son rôle prendra plus d’ampleur dans le second film, s’il suit le scénario des comics consistant à établir une relation amoureuse avec Aneka.

Black Panther 2 pourrait ainsi offrir une représentation historique pour la communauté LGBTQ+ avec ce couple. Il est aussi dit que Valkyrie aura un intérêt amoureux féminin dans Thor Love and Thunder et on sait que Les Eternels contient aussi un personnage gay. Ils s’ajouteront à la confirmation de la bisexualité de Loki.

Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther Wakanda Forever est prévu pour le 6 juillet 2022.

Source : Murphy’s Multiverse/Inverse / Crédit ©Marvel /DR