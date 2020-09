The Walking Dead : Les stars de la série réagissent à leur spin-off sur Daryl et Carol

Norman Reedus et Melissa McBride réagissent à leur spin-off de The Walking Dead sur Daryl et Carol.

Hier, les fans de The Walking Dead ont appris que la série arriverait bientôt à sa fin mais ils ont aussi découvert qu’une série centrée sur Daryl et Carol était en préparation. A la suite de cette annonce un communiqué avec les réactions des acteurs a été publié et Norman Reedus et Melissa McBride ne pouvaient pas être plus ravis.

« En jouant Carol, et en tant que spectatrice de la série, j’ai … longtemps été intriguée par Daryl et Carol », a déclaré McBride dans le communiqué, « et par ce qui les a tant lié dans l’histoire. »

Elle ajoute : « Leur histoire commune est longue et le combat personnel de chacun pour survivre, est encore plus long – l’aspect le plus évident de ce qui les a gardés proches et fidèles. Mais il y a aussi un aspect assez mystérieux dans leur penchant l’un pour l’autre que j’apprécie, et leur côté ludique quand le monde le permet. »

Les sentiments de Reedus font écho à ceux de sa co-star, le seul autre membre original restant de la distribution de la série phare. Après avoir noté que The Walking Dead avait « changé ma vie et ma carrière », il a déclaré que « la relation de Daryl avec Carol a toujours été ma relation préférée dans la série – désolé, Rick. J’adore la façon dont ces personnages interagissent et se rapportent l’un à l’autre à tant de niveaux et j’ai hâte de voir vers où se dirigera leur aventure. »

« La showrunner de The Walking Dead – et co-créatrice du spin-off – Angela Kang a une façon de faire bouger les choses de manière formidable et inattendue. Elle est comme une enfant qui joue avec l’interrupteur ! Je suis très enthousiaste de voir ce qu’elle propose, » ajoute McBride.

Quand The Walking Dead tirera sa révérence en 2022, Norman Reedus et Melissa McBride auront ainsi leur série en duo. Il faudra cependant être patient puisque ce sera pour 2023.

Source : TVLine / Crédit ©AMC