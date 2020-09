The Mandalorian saison 2 : Comment Jon Favreau s’est inspiré Game of Thrones

Jon Favreau explique comment la saison 2 de The Mandalorian est similaire à Game of Thrones.

La saison 2 de The Mandalorian arrive à la fin du mois prochain sur Disney+, il est donc temps pour le créateur de la série de faire la promo et de discuter de ce qui attend le public dans ces nouveaux épisodes.

Dans une interview à EW, Jon Favreau a expliqué que dans la saison 2, l’accent sera mis sur un plus grand nombre de personnages et d’histoires, similaires à ce qui s’est passé sur Game of Thrones.

Il confie : « Lorsque nous présentons d’autres personnages, il y a des opportunités de suivre différentes histoires. Le monde a vraiment été captivé par Game of Thrones et la façon dont cela a évolué au fur et à mesure que les personnages suivaient des scénarios différents – c’est très attrayant pour moi en tant que membre du public. »

La première saison de The Mandalorian a mis l’accent sur le chasseur de primes et son protégé, l’Enfant, plus communément appelé Bébé Yoda par le public. Au fur et à mesure que la série progressait, un certain nombre de personnages secondaires solides ont été introduits, de Cara Dune (Gina Carano) à Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en passant par Greef Karga (Carl Weathers). La saison 2 leur permettra de briller avec des histoires personnelles.

Sans rien révélé, Favreau dit que chaque épisode aura une saveur différente : « La nouvelle saison consiste à introduire une histoire plus grande dans le monde. Les histoires deviennent moins isolées, mais chaque épisode a sa propre saveur, et j’espère que nous apporterons beaucoup plus de portée à la série. »

Les enjeux seront plus haut que jamais : « Tout devient plus grand, les enjeux augmentent, mais aussi l’histoire personnelle entre l’Enfant et le Mandalorian se développe d’une manière que je pense que les gens apprécieront. »

La saison 2 de The Mandalorian sera lancée le 30 octobre prochain sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney