Avatar 2 : Photos dans les coulisses du tournage

Découvrez des images dans les coulisses du tournage du film Avatar 2.

Avatar 2 (et ses suites) est l’une des rares productions à gros budget qui a repris le tournage après l’arrêt forcé provoqué par la pandémie de COVID-19. Les détails entourant Avatar 2 restent secrets, mais ce que nous savons depuis longtemps sur la suite à venir est qu’elle plongera dans les profondeurs et explorera le monde sous-marin mystérieux de, Pandora.

Les acteurs ont ainsi beaucoup de scènes aquatiques et ils ont dû s’entraîner. Le producteur Jon Landau a partagé plusieurs images de la distribution et de l’équipe se préparant pour Avatar 2 en découvrant le monde sous-marin d’Hawaï. On découvre notamment le réalisateur James Cameron avec Sigourney Weaver ainsi que les nouveaux acteurs.

ICYMI: Avatar Producer @JonLandau shared a series of photos from behind-the-scenes of the sequels.

To prepare the cast of the Avatar sequels for filming, we took them to Hawaii to experience the underwater world. Check out a few pictures from the trip here: pic.twitter.com/AdXhFhWPlh

— Avatar (@officialavatar) September 7, 2020