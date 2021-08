Morbius : Le réalisateur a-t-il dévoilé un gros caméo du Spider-verse ?

Il semble que le réalisateur Daniel Espinosa ait dévoilé un énorme caméo d’un personnage Marvel du Spider-verse dans son film Morbius. Spoiler possible.

Le réalisateur de Morbius, Daniel Espinosa, semble avoir fait une révélation que les producteurs chez Sony auraient certainement préféré qu’elle reste secrète. En effet, il aurait révéler que l’acteur de Venom, Tom Hardy, serait présent dans le film dérivé du Spider-verse.

La première bande-annonce de Morbius, mettant en vedette Jared Leto (Suicide Squad) dans le rôle de l’anti-héros vampire des comics Marvel, teasait un méchant de Spider-Man avec Michael Keaton reprenant son rôle d’Adrian « the Vulture » Toomes de Spider-Man: Homecoming. Avant le retour d’Eddie Brock dans l’univers Sony Pictures des personnages Marvel dans Venom: Let There Be Carnage, le cinéaste suédois semble avoir gâché un autre mini crossover lorsque Morbius arrivera dans les salles en janvier.

« Cela semble généralement étrange avant le début de la journée, lorsque vous regardez le programme et que vous vous tenez vous-même sur le plateau », a déclaré Espinosa dans une interview avec le site suédois MovieZine, lorsqu’on lui a demandé ce que c’était de diriger de grandes stars en dehors de petits films.

« Quand vous vous y trouvé, cela ressemble à une production suédoise, mais quand vous regardez le programme et lisez des noms comme Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, alors c’est cool et très excitant. Mais une fois que vous commencez à travailler, c’est exactement la même chose. Un acteur veut un réalisateur et les acteurs veulent être dirigés »

Espinosa a précédemment dirigé Hardy dans son thriller de 2015 Enfant 44. Mentionner Hardy aux côtés de ses acteurs de Morbius Leto et Keaton soulève une question : Eddie Brock est-il dans Morbius ? Où fait-il référence à la fois précédente où il a travaillé avec lui ?

Les deux films se déroulent dans l’univers Sony Pictures des personnages Marvel, qui est en quelque sorte adjacent à l’univers cinématographique Marvel de Disney. Néanmoins, le président de Sony Pictures, Sanford Panitch, a précédemment laissé entendre que Spider-Man: No Way Home expliquerait le lien entre les univers de Sony et de Marvel, affirmant « qu’il existe en fait un plan » pour relier les deux.

Morbius sera dans les salles le 19 janvier 2022, quant à Venom 2, le film est attendu dès cet automne, le 20 octobre prochain.

Source : MovieZine / Crédit ©Sony