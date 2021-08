Doom Patrol saison 3 : Premier teaser psychédélique pour nos héros déjantés

Premier teaser pour la saison 3 de Doom Patrol qui donne un aperçu des nouveaux méchants.

Après une saison 2 écourtée pour cause de crise sanitaire, il est temps que la Doom Patrol fasse son retour. Après deux premières saisons sur DC Universe (qui n’existe plus) la série complètement barrée de DC reviendra sur HBO Max le mois prochain et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas perdu de sa folie douce.

Le premier teaser de la nouvelle saison ne dure qu’une minute et se concentre principalement sur l’esthétique de la saison 3 avec des images psychédéliques des personnages. Mais nous avons des aperçus juteux de ce à quoi s’attendre, à savoir que les méchants classiques de Doom Patrol, The Brain et Monsieur Mallah, arrivent enfin cette saison.

The Brain est un cerveau désincarné mis dans un réceptacle cybernétique, et Monsieur Mallah est un gorille français qui parle. Ils sont membres fondateurs de la Brotherhood of Evil (Confrérie du Mal) et dans les comics de Grant Morrison, ils ont même développé une relation amoureuse. Oui, une romance entre un cerveau désincarné et un gorille français… Parce que c’est Doom Patrol, après tout !

Notez que Micah Joe Parker, Wynn Everett, Miles Mussenden, Anita Kalartha et Gina Hiraizumi ont rejoint la série en tant que membres de la Sisterhood of Dada. Madalyn Horcher, Ty Tennant et Sebastian Croft seront aussi au casting en tant que membres de la Deadboy Detective Agency.

The Sisterhood of Dada est la version de la série connue dans les comics sous le nom de Brotherhood of Dada – un groupe de super-vilains bizarres qui tirent leur nom du mouvement artistique du 20e siècle Dadaïsme, qui était satirique et absurde par nature.

La saison 3 de Doom Patrol commence le 23 septembre sur HBO Max et prochainement sur Syfy en France.

Doom Patrol saison 3 – Teaser