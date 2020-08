The Umbrella Academy saison 3 : Les pouvoirs des Hargreeves vont évoluer

Le showrunner de The Umbrella Academy tease la suite et dit que les pouvoirs des frères et sœurs Hargreeves pourraient augmenter dans la saison 3.

La saison 3 de The Umbrella Academy pourrait bien voir les pouvoirs des Hargreeves augmenter. Après que les frères et sœurs Hargreeves n’aient pas réussi à empêcher l’apocalypse dans la saison 1, la deuxième saison les a de nouveau placés dans la ligne de mire d’un événement de fin du monde.

Les héros ont voyagé dans les années 1960 et leur présence a déclenché une chaîne d’événements qui conduiraient à une guerre nucléaire qui détruirait la planète. La saison 2 a été pleine de surprises au fur et à mesure que l’intrigue se déroulait, mais elle comprenait également l’évolution de certains des pouvoirs des Hargreeves.

Ben a appris à posséder Klaus, Diego a présenté de plus grandes capacités télékinésiques et Numéro Cinq a commencé à maîtriser ses compétences de voyage dans le temps. Même avec ces améliorations, la saison 3 pourrait augmenter encore les pouvoirs de l’Académie.

La saison 3 n’est pas encore commandée mais le showrunner a déjà des plans pour la suite. Lors d’une interview avec The Wrap, Steve Blackman a déclaré que la troisième saison de The Umbrella Academy pourrait montrer les pouvoirs des frères et sœurs Hargreeves grandir.

Ils ont été formés par Reginald Hargreeves à un jeune âge, mais leur formation a cessé après la mort de Ben. Selon Blackman, la prochaine saison de la série pourrait voir les enfants des Hargreeves reprendre enfin leur entraînement et apprendre qu’ils sont plus puissants lorsqu’ils sont ensemble.

Il explique : « Ils grandissent tous en quelque sorte, à mesure que nous avançons leurs pouvoirs évoluent également. Ils apprennent de nouvelles choses. Ils ont été formés jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans par un père très dysfonctionnel, mais la famille s’est effondrée avant de pouvoir terminer leur formation. … Ils pourraient même découvrir à l’avenir que leurs pouvoirs sont plus forts lorsqu’ils sont ensemble. »

L’évolution de leurs pouvoirs une étape naturelle dans le processus. Le plus ils les utilisent, le mieux ils les maîtrisent et maîtriser leurs pouvoirs peut les rendre encore plus puissant.

Depuis le lancement de la saison 2, Blackman tease ce qu’il a en réserve pour la saison 3. Il sait où il veut porter son histoire, surtout après le twist du final de la saison 2. Il serait dommage que Netflix ne renouvelle pas la série.

Source : The Wrap / Crédit ©Netflix