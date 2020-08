Avengers Endgame : Un personnage mort dans Infinity War aurait dû revenir

Joe et Anthony Russo voulaient faire revenir un personnage de méchant mort dans Avengers Endgame.

Elle est morte dans Avengers Infinity War mais les réalisateurs Jo et Anthony Russo voulaient apparemment la faire revenir dans Avengers Endgame d’une plus grande manière. En effet, Carrie Coon (The Leftovers, Fargo), qui jouait Proxima Midnight, aurait dû revenir dans la conclusion parce que c’est bien connu, personne ne meurt vraiment dans le MCU.

Dans le blockbuster de 2018, Coon incarnait la méchante Proxima Midnight, qui aide Thanos (Josh Brolin) à trouver les Pierres avant qu’elle ne soit vaincue par Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Dans une interview à People TV, Coon a révélé que les frères Russo lui ont demandé de revenir pour le quatrième film Avengers mais qu’elle a dû refuser en raison d’un conflit d’emploi du temps.

Dans la même interview, l’actrice révèle que le processus de décrocher ce rôle a été très secret, elle le savait même pas pourquoi elle auditionnait au départ : « J’ai eu une audition pour une voix off; il n’a pas été précisé quel était le projet. Ils étaient très secrets à ce sujet, mais on m’a donné certaines des répliques qui ont fini par figurer dans le film », a déclaré Coon.

« [Les Russo] étaient enthousiasmés par la possibilité que je matérialise également le personnage et ils m’ont invitée à venir à Atlanta. J’étais enceinte et j’étais dans une pièce de théâtre à l’époque, alors j’ai pris l’avion et j’ai été sur le plateau avec eux pendant environ 12 heures. »

Si Proxima apparaît à l’écran dans Endgame, elle n’a pas de dialogue. Carrie Coon a été physiquement remplacée par sa doublure Monique Ganderton. Quant à un retour dans le futur du MCU, il n’est pas certain qu’elle revienne : « Personne ne meurt jamais. Il est très possible que je puisse avoir mon propre film Avengers ensuite. Mais ne retenez pas votre souffle, » dit l’actrice.

Source : People / Crédit ©Marvel