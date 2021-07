WitcherCon : Date et trailer pour la saison 2 de The Witcher et le plein d’infos

Découvrez les annonces exclusives de l’univers The Witcher dévoilées à l’occasion de la WitcherCon, dont une date et un trailer pour la saison 2 et un teaser pour le film animé.

Hier, Netflix et CDPR se sont associés pour accueillir ce 9 juillet 2021 la toute première WitcherCon. Diffusé dans le monde entier sur YouTube et Twitch, cet événement a notamment accueilli plusieurs débats interactifs avec les acteurs de The Witcher : Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion, Lauren Schmidt Hissrich et Declan de Barra.

Outre ces tables rondes, la WitcherCon a dévoilé de nombreuses surprises exclusives, comme des images inédites de la série The Witcher et du futur long métrage animé, mais également des programmes courts ou des interludes musicaux.

Au cours de cet événement virtuel de trois heures, plusieurs informations et révélations ont été communiquées sur la saga Netflix The Witcher. Tout d’abord, la série reviendra le 17 décembre prochain pour la saison 2. Des images, une affiche ainsi qu’une bande-annonce ont été dévoilées et elles sont à voir ci-dessous.

The Witcher saison 2 – Bande-annonce VF

The Witcher saison 2 – Bande-annonce VOST

Mais ce n’est pas tout, on apprend aussi que le film animé Le Cauchemar du Loup sortira le 23 aout. Une affiche et un teaser sont à découvrir ci-dessous.

The Witcher Le Cauchemar du Loup – Teaser annonce date

L’équipe de la série se confie

Lauren Schmidt Hissrich évoque les rapports entre Geralt et Ciri :

« À la fin de la première saison, on découvre l’une des scènes les plus émouvantes que l’on ait tournées selon moi, celle où Geralt et Ciri se retrouvent après s’être cherchés tout au long des épisodes… On a le sentiment d’assister à des rapports entre une figure paternelle et sa fille, que tout se déroule à merveille – sauf qu’ils ne se sont jamais rencontrés ! Du coup, c’était formidable d’entamer la deuxième saison en se disant que tout était à construire. Comment vont-ils évoluer pour constituer une cellule familiale ? Comment un homme comme Geralt, qui a juré qu’il n’avait besoin de personne, va-t-il faire lorsqu’on lui présente tout à coup une jeune fille dont il doit s’occuper ? Et comment Ciri va réagir, après avoir fui toute la saison 1, quand elle apprend que cet homme va désormais s’occuper d’elle ? C’était génial de démarrer la deuxième saison avec une incertitude sur leurs relations, sur leur besoin à chacun d’évoluer. On voulait faire en sorte que leurs rapports donnent le sentiment d’être authentiques, et que leur proximité n’était pas feinte ».

Freya Allan répond sur la présence de Ciri dans des scènes d’entraînement cette saison :

« [L’entraînement] faisait partie de ce qui m’enthousiasmait le plus dans la deuxième saison, parce que j’adore faire ça. J’adore les cascades. On avait les meilleurs pour nous entraîner, c’est un bonheur de travailler avec eux et, grâce à eux, on a accompli de vraies prouesses. Donc oui, Ciri commence à s’entraîner, et c’est d’ailleurs l’une de ses principales motivations ! Elle est très déterminée, elle a vraiment envie de devenir une bonne combattante et une sorceleuse ».

Anya Chalotra parle de ce qu’elle préfère chez son personnage, Yennefer :

« Avec elle, j’ai envie de dire que vouloir, c’est pouvoir. C’est une battante, et c’est un trait de caractère que j’adore. C’est sans doute ce que je préfère la concernant. Mais il y a beaucoup, beaucoup d’autres qualités que j’aime chez elle. Nous sommes assez semblables. On se complète, je dirais ».

Henry Cavill évoque le parcours de son personnage Geralt de Riv :

« J’ai joué toute la première saison en assumant pleinement le personnage, celui d’un homme proche de la nature, qui ne parle pas beaucoup. Je trouvais judicieux qu’il transmette ce sentiment d’être habité par ses pensées. Mais dès l’instant où il entretient des relations avec des personnes qu’il connaît, comme Cirilla ou les sorceleurs, il se retrouve alors en terrain connu. C’est dans ces instants où j’ai souhaité en faire un homme plus éloquent et philosophique, car c’est ce qu’il est, au fond. Il n’est pas qu’une espèce de grosse brute aux cheveux blancs ».

Lauren Schmidt Hissrich parle des nouveaux personnages de la deuxième saison :

« Il y a énormément de choses à découvrir dans la deuxième saison, comme le personnage de Dijkstra que nous verrons pour la première fois, ou encore la découverte des Royaumes Redaniens. Je sais que pas mal de fans sont impatients de rencontrer Philippa, Codringher, Fenn, Rience, ou encore Nenneke. Parmi ces personnages très attendus, je dois dire que j’ai particulièrement hâte que les spectateurs fassent la connaissance de Vesemir, qui joue un rôle crucial dans l’intrigue. On revient à Kaer Morhen pour la première fois, et dans une saison qui raconte comment Geralt devient un père pour Ciri, il était essentiel de rencontrer qui occupait le rôle de figure paternelle pour Geralt. On aboutit alors à une histoire multigénérationnelle car Vesemir et Ciri ont aussi des liens, et l’on comprend que tous ces personnages sont finalement reliés et devront apprendre au contact les uns des autres mais aussi se battre les uns contre les autres ».

Pour finir, découvrez les titres des épisodes ainsi que les logos pour la saison 2.

The Witcher saison 2 – Titres des épisodes et logos