TCA Awards 2020 : Watchmen, The Mandalorian, Unbelievable – Les nominations

Watchmen, The Mandalorian, Unbelievable, Better Call Saul, Succession sont parmi les séries nommées aux TCA Awards 2020.

Les nominations pour les Television Critics Association Awards sont tombées. Les critiques professionnels américains ont ainsi révélé la liste des séries qu’ils considèrent parmi les meilleures de l’année.

Avec quatre nominations chacune, Watchmen de HBO et Unbelievable de Netflix mènent le peloton des séries à l’honneur en 2020. Les deux nouvelles séries s’affronteront dans toutes les catégories où elles partagent une nomination, y compris meilleure prestation dans une série dramatique. Kaitlyn Dever et Merritt Wever d’Unbelievable sont toutes les deux en lice pour le prix avec Regina King de Watchmen.

Les deux séries sont également nommées aux côtés de la série dramatique Better Call Saul, la minisérie Mrs. America, la comédie Schitt’s Creek et la série Succession pour le programme de l’année, le plus grand prix décerné lors de la cérémonie.

Certaines nominations notables incluent la représentation de nouveaux services de streaming, comme The Mandalorian de Disney + et The Morning Show d’AppleTV + dans la catégorie Meilleure Nouveauté.

Notez aussi que les catégories sont mixtes, il n’y a pas de séparation entre les genres.

En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y aura pas de remise officielle des prix en personne. Les gagnants seront annoncés plus tard cet été.

TCA Awards 2020 – Les Nominations

Meilleure prestation individuelle dans une série dramatique

Cate Blanchett, Mrs. America – FX on Hulu

Kaitlyn Dever, Unbelievable – Netflix

Regina King, Watchmen – HBO

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True – HBO

Rhea Seehorn, Better Call Saul – AMC

Jeremy Strong, Succession – HBO

Merritt Wever, Unbelievable – Netflix

Meilleure prestation individuelle dans une comédie

Pamela Adlon, Better Things – FX

Christina Applegate, Dead to Me – Netflix

Elle Fanning, The Great – Hulu

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek – Pop TV

Issa Rae, Insecure – HBO

Ramy Youssef, Ramy – Hulu

Meilleure mini-série

Little Fires Everywhere – Hulu

Mrs. America – FX on Hulu

Normal People – Hulu

The Plot Against America – HBO

Unbelievable – Netflix

Watchmen – HBO

Meilleure Nouveauté

The Great – Hulu

The Mandalorian – Disney+

The Morning Show – AppleTV+

Mes Premières Fois – Netflix

Watchmen – HBO

Zoey et son Incroyable Playlist – NBC

Meilleure série dramatique

Better Call Saul – AMC

The Crown – Netflix

Euphoria – HBO

The Good Fight – CBS All Access

Pose – FX

Succession – HBO

Meilleure Comédie

Better Things – FX

Dead to Me – Netflix

The Good Place – NBC

Insecure – HBO

Schitt’s Creek – Pop TV

What We Do in the Shadows – FX

Programme de l’année

Better Call Saul – AMC

Mrs. America – FX on Hulu

Schitt’s Creek – Pop TV

Succession – HBO

Unbelievable – Netflix

Watchmen – HBO