Peter Pan & Wendy : Jude Law sera le Capitaine Crochet en live-action

Jude Law jouera le Capitaine Crochet en live-action dans le film Peter Pan & Wendy.

Le film Peter Pan & Wendy a trouvé son Capitaine Crochet. Jude Law continue de se diversifier dans ses rôles puisqu’àprès ses personnages dans Captain Marvel et Les Animaux Fantastiques, il embarque en tant que pirate pour le film de Disney Peter Pan & Wendy. Il incarnera le célèbre méchant Capitaine Crochet.

David Lowery (Peter et Elliott le Dragon) réalisera le film, dont il a co-écrit le scénario avec Toby Halbrooks, et Ever Anderson et Alexander Molony sont à bord pour jouer les titulaires Wendy et Peter.

Peter Pan & Wendy est l’adaptation en chair et os du classique animé de Disney Peter Pan en 1953, lui-même basé sur le roman et la pièce de J.M.Barrie sur le garçon qui refuse de grandir.

Il y a eu d’innombrables adaptations de cette l’histoire de Peter Pan, entre les comédies musicales et le film Hook de Steven Spielberg, mais le film Disney reste extrêmement influent dans la conception et l’impact du personnage.

La prochaine adaptation live d’un classique de Disney sera Mulan, dont la sortie a été repoussée au 21 août.

Source : Variety / Crédit ©DR et Disney