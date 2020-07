Les 4 Fantastiques : Black Panther serait le meilleur moyen de les introduire dans le MCU ?

Selon un scientifique consultant chez Marvel, Black Panther serait le meilleur moyen d’introduire les 4 Fantastiques dans le MCU.

Depuis que Les 4 Fantastiques sont officiellement la propriété de Disney, les fans espèrent les voir rejoindre les Avengers dans le l’univers cinématique de Marvel. Pour le moment, rien n’a été annoncé mais on sait qu’ils seront éventuellement introduits dans le mixe.

Clifford Johnson est un physicien théoricien britannique et professeur à l’USC qui a conseillé un certain nombre de projets hollywoodiens au fil des ans. Certains de ses efforts récents incluent Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Il connait donc bien le sujet Marvel.

Johnson a récemment été interviewé à propos de Palm Springs, une comédie de voyage dans le temps de Hulu avec Andy Samberg, qu’il a conseillée. Au cours de la conversation, Johnson a révélé son idée pour l’introduction des Quatre Fantastiques. Notant que le super-héros africain était à l’origine un scientifique dans les comics, pour lui, il a une connexion à explorer entre les deux.

Il explique : « Wakanda et les Quatre Fantastiques devraient se connecter au début, et je sais comment le faire. Je pense que ce serait un clin d’œil cool aux comics et une autre façon de montrer la diversité scientifique pour introduire Les Quatre Fantastiques dans le L’univers cinématographique Marvel parce que les Wakandais les découvrent dans une autre dimension et les amènent dans le MCU. S’ils m’appellent, je suis prêt à explorer ce sujet. »

Pour le moment les intentions de Marvel et Disney au sujet des Quatre Fantastiques restent encore très floues. Les spéculations vont bon train puisque beaucoup pensent que John Krasinski serait en passe de devenir le prochain Reed Richard. Evidemment, rien n’est officiel.

La dernière itération du quatuor date de 2015 mais elle fut l’un des plus gros flop de film de super-héros. La prochaine version des Quatre Fantastiques devra ainsi faire de son mieux pour redorer le blason de la franchise.

Est-que l’idée de ce scientifique sera prise en compte ?

Source : IndieWire / Crédit ©Marvel/Fox