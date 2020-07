Disparu à Jamais : Nouvelle série Française pour Netflix adaptée d’Harlan Coben

Netflix annonce une nouvelle série originale française, Disparu à Jamais, adaptation du thriller à succès d’Harlan Coben

Netflix s’associe à nouveau avec Harlan Coben pour l’adaptation d’un autre de ses romans. Disparu à jamais est une nouvelle collaboration entre Harlan Coben et Netflix, qui vient s’ajouter à la série polonaise Dans Les Bois, à la série britannique Intimidations et à la prochaine série espagnole El Inocente.

« Netflix a été un merveilleux partenaire pour adapter mes romans dans divers pays – et c’est particulièrement excitant de faire Disparu à Jamais en France. Je suis honoré de travailler avec ce casting et cette équipe française incroyablement talentueuse, » explique l’auteur et producteur Harlan Coben.

Damien Couvreur, directeur des séries originales de Netflix pour la France : « Nous sommes très heureux qu’Harlan Coben et Calt Studio adaptent cette histoire captivante pour la France. Disparu à Jamais a tous les ingrédients de ces grands thrillers qui ont toujours suscité la joie de nos membres. »

L’histoire suit Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), la trentaine, qui pensait avoir tiré un trait sur le drame terrible au cours duquel les deux êtres qu’il aimait le plus ont trouvé la mort : Sonia (Garance Marillier), son premier amour, et Fred (Nicolas Duvauchelle), son frère.

Dix ans plus tard, Judith (Nailia Harzoune), dont l’amour lui a permis de reprendre goût à la vie, disparaît pendant les funérailles de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume va devoir affronter toutes les vérités que les siens lui ont cachées, mais aussi celles qu’il a depuis longtemps décidé d’ignorer. Pour le meilleur, et surtout pour le pire.

Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix, Garance Marillier et Nailia Harzoune seront, entre autres, au casting de cette série à suspense de 5 épisodes de 50 minutes.

La série créée par David Elkaïm et Vincent Poymiro sera réalisée par Juan Carlos Medina, produite par Xavier Matthieu (Calt Studio). Harlan Coben en sera le producteur exécutif.

Le tournage de la série commencera en Septembre 2020.

Crédit ©DR