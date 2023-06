Hunger Games : Jennifer Lawrence à 100% partante pour reprendre son rôle de Katniss

Jennifer Lawrence dit qu’elle serait totalement prête à jouer à nouveau à Katniss Everdeen de Hunger Games.

Jennifer Lawrence serait à nouveau partante pour revenir dans l’univers de Hunger Games. L’actrice, qui a mémorablement joué l’héroïne Katniss Everdeen dans la franchise de films à succès, a partagé ses réflexions sur le retour au rôle qui a fait d’elle une star mondiale.

Dans une interview avec Variety pour promouvoir sa nouvelle comédie Le Challenge, quand on lui demande si elle était partante pour rejouer le personnage, Jennifer Lawrence répond : « Oh mon Dieu, totalement ! Si jamais Katniss pouvait revenir dans ma vie, à 100 %. »

Faisant signe à quelqu’un hors caméra, elle a ajouté : « Ma partenaire de production vient de serrer son cœur. »

Lawrence a déjà repensé à son passage dans la franchise avec affection, déclarant dans une édition de la série Actors on Actors de Variety que c’était une « incroyable responsabilité ». Elle a dit à Viola Davis (qui sera bientôt dans la préquelle de Hunger Games), avec qui elle partageait la conversation, qu’à l’époque, « personne n’avait jamais mis une femme à la tête d’un film d’action parce que ça ne marcherait pas ». Au moment de cette conversation, Viola Davis était en promo pour son film d’action Woman King.



« On nous a dit que les filles et les garçons pouvaient s’identifier à un rôle masculin, mais les garçons ne pouvaient pas s’identifier à un rôle féminin », a déclaré Lawrence. « Et cela me rend tellement heureuse à chaque fois que je vois un film sortir qui démente chacune de ces croyances et prouve que c’est juste un mensonge de garder certaines personnes hors des films. Pour garder certaines personnes dans les mêmes rôles qu’ils ont toujours occupés. »

Notez que Lawrence a plus tard rectifié ses propos qui n’étaient pas corrects sur le fait qu’aucune autre femme n’avait été à la tête d’un film d’action avant elle : « [Ce] n’est certainement pas du tout ce que je voulais dire. Je sais que je ne suis pas la seule femme à avoir porté un film d’action », a déclaré Lawrence.

« Ce que je voulais souligner, c’est à quel point cela fait du bien. Et je voulais dire cela avec Viola – pour dépasser ces vieux mythes dont vous entendez parler… à propos des bavardages que vous entendriez autour de ce genre de chose. Mais c’était ma gaffe et je me suis mal exprimée. J’étais nerveuse en parlant à une légende vivante. »

Hunger Games a tout de même prouvé qu’une franchise de cette envergure portée par une femme pouvait très bien marcher et a ouvert la voie à d’autres comme Divergente avec Shailene Woodley.

Pour le moment, aucun film Hunger Games centré sur Katniss n’est en préparation mais la franchise s’apprête à revenir sur grand écran cet automne avec la sortie du film préquel La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur. Ce film, met en vedette Davis, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Peter Dinklage et Tom Blyth. Il sortira en salles le 15 novembre prochain.

Source : Variety / Crédit ©Lionsgate