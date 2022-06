Thunderbolts : Le film serait en préparation chez Marvel Studios

Un film Thunderbolts serait en préparation chez Marvel et aurait déjà un réalisateur et un scénariste attachés au projet.

Marvel pourrait bien amener une nouvelle équipe de (anti) héros à l’écran. Le réalisateur Jake Schreier (Robot & Frank) aurait été engagé pour réaliser un film Thunderbolts pour Marvel sur l’équipe de super-vilains réformés.

Selon Deadline, qui a annoncé la nouvelle pour la première fois, Marvel serait en train de développer un film Thunderbolts depuis un certain temps maintenant, avec le scénariste de Black Widow Eric Pearson à l’écriture du scénario. Aucun détail de l’histoire de ce film n’a été communiqué.

Pour le moment, Disney et Marvel n’ont pas commenté l’information, elle est donc à prendre avec des pincettes mais Deadline et souvent très bien informé.

Les Thunderbolts ont fait leurs débuts dans les comics en 1997 et il y a eu depuis diverses itérations de l’équipe, qui a commencé comme une équipe de super-vilains fondée par le baron Zemo qui s’est déguisée en héros après la mort des Avengers. Plus tard, l’équipe était principalement composée de méchants réformés en quête de rédemption, et les Thunderbolts ont souvent entrepris des missions dangereuses pour le gouvernement, à la Suicide Squad.

On ne sait pas encore sur méchants de Marvel – ou anti-héros – pourraient apparaître dans un film Thunderbolts. Dans les comics, l’équipe est le plus étroitement associée au baron Zemo portant un masque violet, joué dans l’univers cinématographique Marvel par Daniel Brühl.

De plus, depuis que Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) est apparue dans The Falcon and the Winter Soldier, certains fans pensent qu’elle serait en train de constituer elle-même une équipe façon Thunderbolts. Elle a déjà recruté John Walker/US Agent (Wyatt Russell) et a envoyé Yelena Belova (Florence Pugh) aux trousses d’Hawkeye.

On attend d’avoir confirmation que ce film est bien en développement chez Marvel Studios.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel