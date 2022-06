The Last of Us : Les acteurs de Joel et Ellie du jeu rejoignent la série et photo

Troy Baker et Ashley Johnson, les acteurs originaux de Joel et Ellie dans le jeu, rejoignent la série The Last of Us.

Troy Baker et Ashley Johnson (Blindspot), les acteurs qui ont insufflé vie aux personnages de Joel et Ellie dans le jeu vidéo The Last of Us, auront un rôle à jouer dans l’adaptation de la série de HBO.

En effet, après des mois de spéculation, Baker et Johnson sont maintenant officiellement confirmés pour rejoindre le casting de The Last of Us. Les détails sont secrets, mais Sony a confirmé qu’ils auront des « rôles majeurs » et pas de simples caméos.

En 2014, Baker a remporté un Spike Video Game Award du meilleur doubleur pour sa performance dans le premier jeu en tant que Joel, un homme au passé meurtri essayant de se débrouiller dans une zone de quarantaine américaine des années après qu’une peste ait décimé la population humaine.

Johnson a également remporté le prix de la meilleure actrice de doublage pour avoir joué Ellie, une mystérieuse jeune fille que Joel est chargée de sortir clandestinement de leur complexe militarisé. Une petite mission se transforme rapidement en un voyage fatal à travers ce qui reste du pays.

Johnson a également remporté un BAFTA Games Award en 2014 pour la meilleure interprète. Les deux acteurs sont revenus pour la partie II, qui est sortie en 2020. Johnson a reçu plusieurs nominations pour avoir repris le rôle d’Ellie, désormais adulte.

Une image de Pedro Pascal et Bella Ramsey qui joue Joel et Ellie dans la série en live-action a été dévoilée, elle est à voir ci-dessous.

Merle Dandridge (Station 19, Greenleaf) a été la première doubleuse des jeux à être intégrée à la série. Elle reprendra son rôle de jeu de Marlene, cheffe du groupe de résistance Fireflies, dans la série. Jeffrey Pierce, qui a doublé le frère cadet de Joel, Tommy dans les jeux vidéo, a également rejoint la série en tant que personnage nommé Perry, nouvellement créé pour la série. Gabriel Luna (Terminator Dark Fate) jouera Tommy dans la série.

La série The Last of Us devrait arriver sur les écrans courant 2023.

Source : EW / Crédit ©HBO/Naughty Dog/DR