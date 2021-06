Ron Débloque : Un film d’animation d’anticipation tout en amitié enfantine (trailer)

Découvrez la bande annonce du prochain film d’animation de la 20th Century Fox, Ron débloque, par les scénaristes de Coco et Les Indestructibles 2

On dirait presque une intrigue de Black Mirror revue tout en animation et en positif. Présenté sous les studios 20th Century Fox qui appartiennent pourtant à Disney désormais, découvrez la bande annonce d’un film d’anticipation autour d’un robot qui débloque à défaut d’être un engin de sociabilité futuriste : Ron débloque.

Dans cette bande annonce haute en couleurs et futuriste, on présente le robot avant de dévoiler les enjeux de l’intrigue de ce film d’animation des studios britanniques Locksmith Animation. Ron est le cadeau dont rêve tout enfant, mais celui qui le reçoit, un jeune garçon un peu geek qui en rêvait va se rendre compte que ce dernier ne fonctionne pas correctement. Avarie matérielle ? Intelligence artificielle en gestation ? On ne le saura pas. Tout ce que l’on sait c’est que ce petit robot va visiblement devenir le meilleur ami de son possesseur.

D’après le synopsis, l’histoire de Ron Débloque est celle de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre…

Une fable d’anticipation tout en animation colorée, qui ne manquera surement pas de proposer un regard sur les réseaux sociaux et la nature de l’amitiée, à l’heure de TikTok et d’instagram dans les mains d’enfants de plus en plus jeune.

A la réalisation de ce film, Jean-Philippe Vine (scénariste de Cars 3 et Le voyage d’Arlo) et la co-fondatrice de Locksmith Sarah Smith (Mission Noël : Les Aventures De La Famille Noël,)avec Octavio Rodriguez (scénariste de COCO et Les Indestructibles 2) à la co-réalisation. Le scénario est signé Peter Baynham (Mission Noël : Les Aventures De La Famille Noël, Borat 1 et 2) et Sarah Smith.

Ron Débloque est prévu en salles le 20 Octobre 2021.

Ron Débloque : Bande annonce VOST