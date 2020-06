Zoey et son incroyable playlist : « Une série musicale pas comme les autres, bourrée d’empathie »

A l’occasion de la diffusion de Zoey et son incroyable playlist sur Warner TV, le Cerveau a échangé avec l’un des acteurs principaux de la série : John Clarence Stewart

Et si au détour d’une IRM de contrôle vous gagniez des super pouvoirs ? C’est le postulat de départ de Zoey et son incroyable playlist, qui a débarqué ce 19 mai sur la Chaîne Warner TV. Une série fraîche et pétillante sur fond de comédie musicale détonante, pour un véritable shot de feel-good en cette année 2020, plus que perturbante.

Zoey extraordinary’s playslist / Zoey et son incroyable playlist dans notre jolie langue, c’est l’histoire de Zoey, comme l’indique de titre. Une jeune codeuse qui se retrouve dotée du pouvoir de savoir ce que pensent ceux qu’elle croise, de sa famille à ses amis en passant par ses collègues.

Mais pas de la manière qu’on croit. Ici, à l’opposé de ce qu’on peut voir dans des séries de super-héros et autres créations fantastiques, Zoey interprète les états et pensées des autres grâce aux chansons qu’il chantent. Oui, les chansons qu’ils chantent et interprètent comme dans une comédie musicale, rien que pour elle.

Qu’elles soient amoureuses ou mélancoliques, enjouées ou désabusées, chaque personnage va se lancer devant Zoey dans une interprétation musicale toute en voix et danse, comme, à chaque fois que ces derniers traversent quelque chose d’important émotionnellement.

Une série bourrée d’empathie

C’est ainsi que Zoey malgré elle va se retrouver à régler les affaires de ceux qui en ont besoin, notamment sa famille dont le père est gravement malade, en les accompagnant vers l’acceptation ou la guérison. Une série touchante mais aussi très humaine, qui n’hésite pas à aborder, malgré son pitch rocambolesque, des sujets graves, comme la maladie ou le deuil.

C’est d’ailleurs ce qui fait la force et la qualité de Zoey et son incroyable playlist, d’après l’un de ses interprètes principaux, John Clarence Stewart, qui dans la série campe le rôle de Simon, l’un des intérêts amoureux et collègue de l’héroïne.

Dans une interview avec le Cerveau, ce dernier n’hésite pas à décrire la série comme « une comédie musicale profonde mais aussi positive, qui aborde des sujets graves sans pour autant sombrer dans le pathos. »

Il développe : « C’est une comédie musicale pas comme les autres, bourrée d’empathie, de joies et de peines. Par ces temps de confinements et de pandémie, c’est une série réconfortante, qui nous rappelle à quel point nous sommes tous connectés les uns aux autres. ».

Unique

En effet, Zoey et son incroyable playlist est une série unique. Si ce n’est son format classique de 30 minutes et son genre marqué et influencé par les comédies musicales au-delà du simple soap de bureau, la série se veut universelle de part les sentiments qu’elle aborde à travers ses épisodes, que ce soit l’inclusion, l’amour, la perte d’un parent, d’un amant ou même être respectée par ses pairs dans un milieu réputé masculin, comme celui de l’informatique.

Une série presque crossover de genres, qui se veut comme un hymne à l’humanité avec un grand H grâce à la musique, avec beaucoup d’humour, mais tout en étant un peu didactique sur le plan psychologique : « Ce que j’ai appris avec Simon, c’est qu’il faut exprimer ses sentiments, même les plus douloureux ou profonds car il peuvent nous ronger de l’intérieur », avoue l’acteur.

« Il (Simon) a perdu son père dans des circonstances vraiment tragiques. Et il n’en a parlé à personne. Mais grâce à Zoey et son pouvoir, il arrive enfin et se décharger des douleurs et souffrances qu’il ne gardait que pour lui. Non seulement pour se soulager, mais aussi pour accompagner Zoey dans la maladie incurable de son père. » explique l’acteur. Une leçon de sensibilité et de partage en quelque sorte.

« La musique, un vecteur incroyable d’émotions »

Une série profonde mais assurément pop, qui ne manque pas de couleurs, de bienveillance et de pep’s comme le souligne ce dernier, surtout grâce à la musique, qui est « un vecteur incroyable d’émotion. Un moyen qui – dans toutes les cultures et de manière universelle – nous aide à véhiculer des émotions difficiles à décrire. C’est un outil incroyable et puissant, qui réunit et fédère ceux qui peuvent regarder la série. » Une musique diverse et variée, de la pop en passant par la folk ou le rock, tout dépend des états des protagonistes de Zoey et son incroyable playlist. Et c’est ce qu’on aime !

Ceux qui suivront la série sur Warner TV ne manqueront pas de s’immerger dans le monde positif et « incroyable » de Zoey, au rythme des chansons qu’ils n’hésiteront surement pas de fredonner tout en tapant du pied. Chansons qui leur rappelleront peut-être des sentiments attachés à cette dernière, ou leur amèneront un peu de bonne humeur. Car tout n’est que questions de sentiments dans Zoey et son incroyable playlist.

Des sentiments universels, qui résument à leur manière la condition humaine sans avoir la prétention de vouloir faire plus que célébrer ce qui nous caractérise. Et ça fait du bien. Surtout par les temps qui courent.

Zoey et son incroyable playlist, une série musicale créée par Austin Winsberg,avec Jane Levy, Skylar Astin, Alex Newell, Peter Gallagher, Mary Steenburgen, John Clarence Stewart a voir tous les mardi sur Warner TV ou à la demande sur le replay MyCanal de la chaîne.

