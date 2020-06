Friends : La co-créatrice admet le manque de diversité de la série

La co-créatrice de Friends s’est exprimée sur le manque de diversité de la célèbre sitcom.

Friends reste l’une les sitcoms les plus cultes de la télévision, mais il vrai qu’en termes de diversité, la série n’a jamais été très représentative dans son casting. Ce week-end, durant un panel virtuel de ATX Television Festival, la co-créatrice de la série, Martha Kauffman, avoue que la série manquait de diversité.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aurait aimé savoir au début de sa carrière, Kauffman a répondu : « J’aurais aimé savoir ce que je sais aujourd’hui. J’aurais pris des décisions très différentes. »

« Nous avons toujours encouragé les gens de la diversité dans notre entreprise, mais je n’en ai pas fait assez. Maintenant, tout ce que je peux penser, c’est qu’est-ce que je peux faire ? Que puis-je faire différemment ? Comment puis-je diriger ma série d’une manière nouvelle ? Et c’est quelque chose que j’aurais non seulement voulu savoir quand j’ai commencé à diriger une série, mais que j’aurais voulu savoir tout au long de l’année dernière. »

Diffusée entre 1994 à 2004, Friends avait six acteurs principaux blancs dans les rôles de personnage vivant à New York. La série a rarement présenté des personnes non blanches dans des rôles majeurs. Le manque de diversité de la série a longtemps suscité des critiques, et dernièrement, deux des principaux membres du casting de Friends, David Schwimmer et Lisa Kudrow, en ont parlé à ce sujet.

« J’étais bien conscient du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur », a déclaré Schwimmer au Guardian en janvier dernier. « L’une des premières copines que j’ai eues dans la série était une femme américaine d’origine asiatique, et plus tard j’ai fréquenté des femmes afro-américaines. »

Dans la série, Ross est sorti avec Julie (Lauren Tom) dans les saisons 1 et 2 et Charlie (Aisha Tyler) dans les saisons 9-10, le personnage de Tyler n’étant que la deuxième actrice noire dans la série à avoir joué un rôle secondaire important. Gabrielle Union a joué Kristen dans la saison 7 et Schwimmer confie que « c’était une poussée très consciente de ma part.».

Au mois de mai, Lisa Kudrow a admis que la série Friends serait « complètement différente » su elle avait été faite aujourd’hui. « Ce ne serait pas un casting entièrement blanc, c’est sûr », a-t-elle déclaré au Sunday Times. « Je ne sais pas, mais pour moi, cela devrait être considéré comme une capsule temporelle, [et ne pas être jugé] pour ce qui a été mal fait. »

Une réunion de la série est prévue pour bientôt sur HBO Max.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros