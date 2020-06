Cinéma et Séries TV : Les scènes d’amour en CGI quand les tournages reprendront ?

Les productions de films et de séries TV pourraient bien se tourner vers la CGI pour filmer les scènes d’amour et de sexe.

Les studios de cinéma et de télévision se préparent doucement à reprendre le chemin des tournages. Pour le moment, rien n’a vraiment repris mais Hollywood et les autres productions dans le monde vont devoir se remettre au travail. Cependant, le coronavirus n’a pas complètement disparu et tout un tas de mesures vont être mises en place pour éviter la propagation de COVID-19.

Les scènes d’amour sont très communes et pour assurer la sécurité des acteurs, il est possible que ces scènes se fassent en CGI. Dans un document qui réunit les mesures de sécurité, il est dit que les moments intimes ou les scènes de contact proche devraient être « soient réécrites, abandonnées ou arrangées par CGI ».

Notez que ces mesures sont pour les tournages américains mais clairement, cela pourrait s’appliquer à d’autres production dans le monde. Mais ceci pourrait aussi avoir un certain coût parce que la CGI n’est pas donnée. Les budgets pourraient en prendre un coup ce qui pousserait les productions à avoir moins de scènes intimes ou se contenter du strict minimum.

La sécurité et la santé des personnes sont bien plus importantes, c’est donc un « sacrifice » que les productions vont devoir faire si elles veulent reprendre le chemin des studios. Mais pour le moment, il faudra attendre encore un peu pour la réouverture et le déconfinement total d’Hollywood.

Source : The Sun / Crédit ©Starz