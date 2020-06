Bill & Ted Face the Music : Premier trailer et affiche avec Keanu Reeves et Alex Winter

Découvrez le premier trailer, et une affiche pour le film Bill & Ted Face the Music avec Keanu Reeves et Alex Winter.

Trente ans après Alex Winter et Keanu Reeves sont de retour respectivement dans les rôles de Bill et Ted, duo déjanté de la fin des années 80. Un premier teaser pour le film Bill & Ted Face the Music a été dévoilé et montre qu’ils ont vieilli mais ils n’ont pas vraiment changé. Ils cherchent toujours à sauver le monde avec leur musique. Ce n’est qu’un teaser mais il promet un film hilarant.

En plus de la bande-annonce une affiche a été dévoilée. On découvrez le duo face à leur cabine qui leur permet de voyager dans le temps.

Bill S. Preston et Ted “Theodore” Logan sont désormais quarantenaires et pères de famille. Cependant, ils n’ont pas concrétisé leur rêve d’être des stars du rock. Un messager du futur vient les avertir qu’une chanson peut modifier leur destinée à jamais !

Pour accomplir leur mission, ils auront l’aide de leurs filles. Samara Weaving (Ready or Not) joue Thea la fille de Bill et Brigette Lundy-Paine (Atypical) est Billie la fille de Ted.

Autres nouveaux dans le film, Anthony Carrigan (Gotham, Barry), Beck Bennett (Saturday Night Live) et Kid Cudi qui joue son propre rôle. Notez que William Sadler reprend son rôle de Grim Reaper alias la Mort.

Jillian Bell (22 Jump Street), Holland Taylor (Hollywood), Kristen Schaal (Last Man on Earth) et Jayma Mays (Glee) sont aussi à l’affiche du film.

Réalisé par Dean Parisot, le film est prévu aux Etats-Unis le 21 août 2020 et prochainement en France

Bill & Ted Face the Music – Trailer

Source : Movieweb / Crédit ©Orion Pictures